Cuveglio, da Regione 91mila euro per rendere più sicuro l’IC “Dante Alighieri”

Oltre ai fondi stanziati per la messa in sicurezza delle cascate di Cittiglio, la seduta del Consiglio Regionale, dedicata all’approvazione del PDL “Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali”, ha visto l’approvazione di un emendamento a firma della consigliera regionale Romana Dell’Erba volto a garantire la sicurezza delle strutture scolastiche.

Nella fattispecie, l’emendamento autorizza una spesa complessiva di 91mila euro a favore del Comune di Cuveglio per il cofinanziamento regionale della messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, a cui fanno riferimento i Comuni di Cuveglio, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Duno, Masciago Primo e Rancio Valcuvia.

«Garantire ambienti scolastici sicuri e all’avanguardia è una priorità assoluta e un dovere delle istituzioni – ha dichiarato la consigliera Dell’Erba – L’approvazione di questo emendamento per l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” rappresenta un impegno concreto e tangibile della Regione Lombardia verso le nostre comunità e, in particolare, verso il futuro dei nostri giovani. Si tratta di un investimento che va ben oltre la cifra economica, perché investire nella sicurezza delle scuole significa investire nella serenità delle famiglie e nella qualità dell’apprendimento».

Il valore totale del progetto, come indicato nella relazione tecnica fornita dal Comune di Cuveglio, è pari a euro 130mila euro. Di questa cifra, il 30% sarà coperto tramite cofinanziamento diretto da parte del Comune, segno, sottolineano da Regione, di una «proficua sinergia per la realizzazione di interventi essenziali per la comunità».

Per garantire la massima efficacia e una rapida implementazione dell’intervento, l’emendamento prevede l’applicazione di procedure amministrative semplificate: una deroga normativa che permetterà di erogare i fondi in maniera più veloce, accelerando così i tempi di realizzazione dell’opera. Inoltre, per snellire ulteriormente il processo, per l’attuazione dell’intervento si adotteranno le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla L.R. 9/2020, un modello già collaudato ed efficiente.

«Il provvedimento è un chiaro esempio di come Fratelli d’Italia sia attento e reattivo alle esigenze dei Comuni, fornendo non solo risorse economiche, ma anche strumenti normativi che facilitano l’implementazione dei progetti vitali – ha concluso Dell’Erba – L’intervento a Cuveglio è un passo fondamentale per assicurare un futuro più sicuro e sereno ai nostri studenti e all’intera comunità, e rafforza l’impegno della Regione per un territorio più sicuro e vivibile».



«Le nostre scuole, a vari livelli, scontano da anni una manutenzione insufficiente – ha commentato in conclusione il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini – Negli ultimi tempi, anche grazie ai fondi del PNRR, molte amministrazioni locali hanno deciso di intervenire con determinazione. L’intervento della Regione va esattamente in questa direzione. I Comuni della valle ringraziano per l’attenzione ricevuta. Avanti così».