Besozzo | 21 Luglio 2025

Giochi di società a Besozzo per grandi e piccini

Dalle 17 alle 21 nuovo appuntamento promosso da MeTe-Centro per la Famiglia in Evoluzione con giochi in compagnia e apericena. Ecco tutto il programma nel dettaglio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo Cunardo, i giochi di società per famiglie arrivano a Besozzo. Appuntamento nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 lugliodalle 17.00 alle 21, al Parco Comunale di via Milano, bimbi e famiglie avranno una nuova occasione per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta all’insegna della socialità.

Le famiglie sono invitate a portare con sé un telo per potersi accomodare comodamente sull’erba, mentre a tutto il resto penseranno gli organizzatori: dai giochi di società adatti a ogni età fino all’aperitivo conviviale che chiuderà la giornata.

L’iniziativa si inserisce nel programma regionale “Centri per la Famiglia”, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, la Comunità Montana Valli del Verbano, l’Ambito Territoriale Sociale di Luino e la cooperativa L’Aquilone.

Per chi desidera ulteriori informazioni sull’evento o vuole segnalare la propria partecipazione, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a laura.cazzani@laquilonescs.it. Tutti i dettagli e le iniziative correlate sono disponibili anche sul portale ufficiale del progetto all’indirizzo www.famigliamete.it.

