Besozzo | 14 Luglio 2025

Besozzo, chiusura della rassegna “Esterno Notte 2025” con il film “Le Déluge”

Questa sera alle 21.30 sulla Terrazza del Faro l’ultimo appuntamento con il cinema sotto le stelle: in programma il pluripremiato “Le Déluge” di Gianluca Jodice

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Ultimo appuntamento a Besozzo per la rassegna “Esterno Notte 2025”, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Filmstudio90. Dopo le proiezioni di “Famila” lo scorso 20 giugno e “Champagne – Peppino di Capri”, film che ha visto la partecipazione dell’attrice besozzese Arianna Di Claudio, si conclude questa sera, lunedì 14 luglio, alle ore 21.30 il cinema all’aperto con una pellicola italiana di grande impatto.

Sulla suggestiva Terrazza del Faro, affacciata sulle colline del Varesotto, sarà proiettato “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, film del 2024 diretto da Gianluca Jodice. La data della proiezione non è casuale: il 14 luglio è infatti l’anniversario della presa della Bastiglia, momento simbolo della Rivoluzione francese che segnò l’inizio della fine per la monarchia assoluta.

Girato interamente in Piemonte con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, il film ha utilizzato come set alcune delle più iconiche residenze sabaude, tra cui la Reggia di Venaria Reale e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. La narrazione si concentra sugli ultimi mesi di vita della regina Maria Antonietta e del re Luigi XVI di Borbone, costretti alla prigionia con i loro figli in un castello alle porte di Parigi tra la fine del 1792 e l’inizio del 1793.

“Le Déluge” è stato accolto con entusiasmo dalla critica cinematografica, conquistando due Nastri d’Argento e quattro David di Donatello. La sua presenza a Besozzo rappresenta un’occasione unica per il pubblico del territorio di assistere gratuitamente a una proiezione di grande qualità in un contesto suggestivo e conviviale, chiudendo in bellezza una rassegna che ha saputo valorizzare il cinema italiano contemporaneo.

Per ulteriori informazioni scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.itTariffe: 30 giugno – 14 luglio biglietto unico 3.50€. 7 luglio 6.50€ – ridotto 5€ under 18 over 65 Parcheggio in via degli Orti 5 e via Mazzini 4 (zona Comune) – in caso di maltempo le proiezioni si terranno al teatro Duse.

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