Sere FAI d’Estate, “Aperitivo al tramonto” a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere d’estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia.

E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali.

Numerosi gli appuntamenti ospitati nei Beni del FAI lombardi: un fitto calendario che vedrà novità di grande interesse alternarsi ad appuntamenti “cult” diventati ormai irrinunciabili.

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Aperitivo al tramonto

sabato 12 luglio e 16 agosto, dalle ore 18.30 alle 22

In programma una serata all’insegna della bellezza, dell’arte e del relax, durante la quale sarà possibile visitare Villa Della Porta Bozzolo oltre l’orario di apertura e vivere il tramonto gustando un delizioso aperitivo nella suggestiva cornice di una delle sue corti, immersi in una rilassante atmosfera estiva. Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Sarà possibile accedere all’area aperitivo dalle ore 18.30, gli spazi chiuderanno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni degli aperitivi chiuderanno 24 ore prima.

Visita guidata al tramonto

25 luglio e 30 agosto

Un appuntamento speciale per visitare Villa Della Porta Bozzolo al calar del sole. La Villa sarà aperta su prenotazione per un’esclusiva visita guidata a porte chiuse che permetterà di scoprire storia e segreti di questo luogo e godere dei colori e dell’atmosfera al tramonto dal suo scenografico giardino all’italiana. Al termine, per chi lo desidera, presso l’antica filanda sarà possibile gustare una snack box di prodotti del territorio realizzati da I Baldi di Laveno, un angolo di tradizione e gusto autentico sulle sponde del Lago Maggiore. Le visite verranno proposte in diversi orari: il 5 luglio alle ore 19.45 e alle 20.15; il 25 luglio alle ore 19.30 e alle 20; il 30 agosto alle ore 18.30 e alle 19.

Picnic al tramonto

sabato 2 e 23 agosto, dalle ore 18.30 alle 22

Un evento per godere dell’atmosfera e dei colori delle serate estive nella cornice del romantico giardino all’italiana di Villa Della Porta Bozzolo, scandito secondo un’ardita scenografia di terrazze in pietra, attraversate da un monumentale scalone. Per l’occasione sarà possibile visitare la Villa e il suo parco oltre il consueto orario di apertura e gustare, immersi nel verde, un delizioso picnic realizzato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Si potrà ritirare il proprio picnic box dalle ore 19, gli spazi chiuderanno intorno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni delle box picnic chiuderanno 24 ore prima.

Astronomi per una notte

9 e 10 agosto e 6 settembre

Villa Della Porta Bozzolo ospiterà tre appuntamenti di “Astronomi per una notte”, il ciclo di eventi dedicati dal FAI al cosmo e all’astronomia. In occasione di queste speciali serate, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese), i visitatori potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della Villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo. Sarà inoltre possibile consumare un delizioso picnic realizzato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. La box picnic sarà ritirabile dalle ore 19 alle 20, gli spazi chiuderanno intorno alle ore 23. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni delle box picnic chiuderanno 24 ore prima.

Con il Patrocinio di Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni consultare la sezione “Eventi” del sito: www.villabozzolo.it