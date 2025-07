A Brinzio la musica tradizionale si rinnova con ArbeBoost al Museo Piccinelli

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Appuntamento speciale venerdì 11 luglio alle ore 20.45 presso il Museo Piccinelli di Brinzio per l’atteso ritorno della rassegna “Musicuvia”. A inaugurare l’edizione di quest’anno sarà il progetto ArbeBoost, un ensemble che coniuga strumenti popolari, sperimentazione e repertori delle tradizioni dell’arco alpino occidentale.

ArbeBoost nasce con l’intento di ridare voce e vitalità allo scacciapensieri, strumento anticamente diffuso in Piemonte e conosciuto con il nome di “Arbebo” nella lingua occitana. Forgiato un tempo in migliaia di esemplari nelle fucine della Valsesia, questo piccolo strumento viene oggi riscoperto in chiave contemporanea grazie a un progetto che affonda le radici nella memoria musicale e nel patrimonio culturale delle montagne.

Il gruppo è composto da Massimo Losito (voce, fisarmonica, stomp box), Alessandro Zolt (voce, scacciapensieri, flauti) e Flavio Giacchero (voce, cornamusa, clarinetto basso). L’ensemble mescola canti tradizionali e brani originali, creando arrangiamenti che, grazie all’uso sapiente dell’improvvisazione, danno vita a un sound moderno, contaminato e libero da generi predefiniti.

Tra scacciapensieri, flauti, fisarmonica, stomp box, cornamusa e clarinetto basso, il concerto promette un viaggio sonoro coinvolgente, capace di raccontare la storia, le radici e l’evoluzione musicale della Valcuvia. Il Museo Piccinelli, con il suo valore storico e culturale, rappresenta lo sfondo ideale per un evento che unisce sperimentazione e memoria, arte e territorio.