Italian Open Water Tour, a Leggiuno arriva la “Traversata dell’Eremo”

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«Leggiuno è una nuova tappa che consideriamo “del cuore”: organizzare una gara nel cuore del Lago Maggiore. Portando la comunità del nuoto in acque libere a nuotare sotto l’Eremo di Santa Caterina, la bellezza del paesaggio, l’unicità dei percorsi gara e la costante collaborazione operativa con la Comunità di Leggiuno ci porta a vivere la tappa come una gemma preziosa del Challenge».

Lo spiega Marcello Amirante, coordinatore del Circuito di gare dell’Italian Open Water Tour, a margine della tappa leggiunese in programma sabato 5 luglio: «Non possiamo poi certo dimenticare come questa sia una traversata storica, organizzata per tanti anni dagli amici Dario e Flora: per noi è un grande onore prenderne il testimone per tenere viva una delle più belle nuotate dell’intero circuito».

CHALLENGE DEI LAGHI

Tutte le dodici tappe concorreranno per la conquista del Challenge 2025, come sarà possibile anche solo partecipare ad alcune per concorrere alle classifiche di giornata. La Lombardia, insieme a Trentino Alto Adige e Veneto, appare come Regione protagonista della stagione lacustre con il Challenge dei laghi, un circuito nel circuito che avrà ben sedici classifiche dedicate.

Il Challenge dei laghi nasce dalla volontà di portare in Provincia di Varese, Verona e Trento una serie di manifestazioni che rappresentino il punto d’incontro tra la storica tradizione cittadina in piscina e l’apertura senza frontiere che questo sport può portare.

La Traversata dei Pionieri nel lago di Monate, svoltasi a inizio giugno, è alla sua decima edizione ed è la capofila dell’intero circuito: fu proprio qui che nel 2016 nacque il Circuito Italian Open water Tour. A completare il Challenge dei laghi un’altra tappa varesotta: la Traversata dei Castelli a Maccagno il 3 agosto, mentre concluderanno il Challenge nel challenge la Traversata della Valsugana nel lago di Caldonazzo (TN) il 30/31 agosto e la Traversata dei bastioni a Peschiera del Garda (VR) il 20/21 settembre.

LE GARE IN PROGRAMMA

Apre la SUPER SMILE SWIM, gara classica di 3,3 km con partenza alle 10.00, col suo spettacolare percorso che attraverserà il lago Maggiore dalla sponda piemontese a quella lombarda.

A seguire, alle 12.15, la seconda gara di giornata, forse la più attesa: HARD SWIM di 7000 mt, in uno scenario davvero unico si attraversa due volte il lago per nuotare sotto l’Eremo di Santa Caterina.

A chiudere il programma la RELAY SWIM (staffetta mezzo miglio marino x 3) con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire.

STARTING LIST

L’edizione 2025 vede ai nastri di partenza un vero e proprio parterre de roi con moltissimi atleti di caratura nazionale oltre a vincitori del Challenge degli scorsi anni come la veneta Francesca De Nardi, il varesino Simone Lavizzari, la trentina Sara Petrolli ed il reatino Matteo Pelagalli Ficorilli. Presenti anche in starting list vincitori storici di questa stessa traversata come i genovesi l’ex nazionale Francesco Ghettini e Sara Monari.

Grande proattività e presenza quella mostrata dall’amministrazione comunale leggiunese, con anche il supporto della Protezione Civile. La manifestazione è inserita nel programma di Attività Didattiche Elettive dell’Università degli studi dell’Insubria: studenti parteciperanno in presenza tutto il giorno per poi concludere l’attività con una parte teorica tenuta dai responsabili di Italian Open Water Tour.

Pilastro delle tappe lombarde, inoltre, si conferma essere l’Avis Provinciale Varese che presenzierà con il distintivo arco gonfiabile e uno stand.

L’evento rientra nel programma di gare supportate dalla Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission, da sempre al fianco di Italian Open Water Tour.

Infine, partner tecnico fondamentale e storico è l’Unione Velica di Maccagno che oltre a fornire il knowhow del lago si interfaccia direttamente con la Società Nazionale di Salvamento per garantire la sicurezza degli atleti in acqua.

Informazioni e iscrizioni su www.italianopenwatertour.com