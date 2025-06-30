Varese | 30 Giugno 2025

Un’altra giornata torrida sul Varesotto: «Possibili temporali, ma il caldo oltre la media continuerà»

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino: «Aumenta l’instabilità atmosferica pomeridiana e la tendenza a temporali nelle ore più calde. Temperature più basse, il clima spesso afoso»

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(da Varesenoi.it) Giugno finisce all’insegna della canicola: ancora una giornata di caldo torrido sul Varesotto, anche se in Lombardia è previsto l’arrivo di temporali, che potrebbero però riguardare solo marginalmente la nostra provincia.

Ecco il quadro delle previsioni riportate dal bollettino di oggi, lunedì 30 giugno, a cura del Centro Geofisico Prealpino di Varese: «Si indebolisce il promontorio anticiclonico di matrice africana che si estende sul Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale. Aumenta questa settimana l’instabilità atmosferica pomeridiana e la tendenza a rovesci e temporali nelle ore più calde. Le temperature si abbassano leggermente, ma il clima sarà spesso afoso».

Per la giornata di oggi avremo quindi tempo «solo in parte soleggiato con formazione di molti cumuli già in mattinata. Rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e alta pianura, raramente sulla pianura. Fenomeni localmente di forte intensità sulla Valtellina e l’alto Garda. Temperature in lieve calo». Massime previste con valori compresi tra 30 e 33 gradi.

Domani invece il meteo prevede condizioni di tempo «soleggiato e caldo afoso soprattutto sulla pianura. Cumuli nel pomeriggio con qualche rovescio o temporale più probabile in montagna. Fenomeni localmente di forte intensità sull’alta Valtellina e le Orobie. Temperature senza variazioni».

Mercoledì il copione non cambierà: «Soleggiato. Formazione di cumuli nel pomeriggio. Possibili rovesci e temporali sulla fascia alpina e prealpina. Temperature senza variazioni, caldo e afoso» scrivono dal Centro Geofisico Prealpino, mentre la tendenza per i giorni successivi – giovedì e venerdì – ipotizzano ancora «soleggiato. Formazione di cumuli nelle ore più calde. Possibili rovesci e temporali più probabili in montagna. Temperature in lieve calo, sempre oltre le medie del periodo».

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