Marchirolo, “Fuori Luogo” è il nuovo singolo dei Timetravelers

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Venerdì 27 giugno è uscito “Fuori Luogo”, il nuovo singolo dei Timetravelers, già disponibile in streaming su Spotify. Dopo l’EP “Timetravelers”, che ha raccontato un viaggio tra sonorità d’epoca e visioni future, Totò & Hybris tornano con un nuovo capitolo sonoro e narrativo.

“Fuori Luogo” esplora un sentimento condiviso ma raramente raccontato con questa chiarezza: la sensazione di non appartenere, di camminare in un mondo che cambia troppo in fretta, dove restare sé stessi sembra quasi un atto sovversivo.

Il brano non è malinconico, ma una presa di posizione lucida. È lo sguardo disilluso ma saldo di chi è cresciuto con i ricordi su VHS e oggi vive in un presente fatto di filtri e intelligenza artificiale, cercando connessioni vere in un’epoca in cui l’attenzione dura solo una manciata di secondi.

“Fuori Luogo” alterna immagini nitide e concrete a riflessioni profonde. Non si limita a dire “non mi trovo”, ma chiede al mondo: “dove siamo finiti?”. È uno specchio per chi non si sente rappresentato, un luogo dove finalmente riconoscersi.

A impreziosire il brano c’è, come da tradizione del duo, il Maestro Mattia Primon al sassofono, che aggiunge anima, memoria e malinconia. Il suo suono diventa il respiro del progetto, un ponte che lega passato e presente senza bisogno di parole.

Una traccia fuori dagli schemi: “Fuori Luogo” nasce in studio ma con un approccio artigianale. Registrato direttamente da Totò & Hybris, porta la produzione firmata Totò sotto l’alias SODOPEBEATS. Ogni dettaglio, dalla base al campionamento, è stato curato con precisione.

Il sassofono del Maestro Primon non è un riempitivo, ma un elemento essenziale, inserito con l’intento di dare respiro e profondità alla traccia grazie al suo timbro inconfondibile. «Fuori Luogo nasce dalla voglia di raccontare cosa si prova a vivere lontani da quei meccanismi nel quale ormai siamo tutti immersi, cercavamo qualcosa che suonasse vero ed imperfetto come noi», spiegano Totò & Hybris.

Videoclip ufficiale disponibile ora su Instagram: il video di “Fuori Luogo” è già online sul profilo Instagram dei Timetravelers @totoehybris. Ideato e scritto dal duo, il videoclip mette in scena il senso di distanza dal presente come scelta e non come esclusione.

Girato all’IRS Studio Solution di Lavena Ponte Tresa, il video esplora lo spazio quotidiano con attenzione ai dettagli: oggetti anni ’90, riferimenti al retro gaming, elementi visivi che evocano un’epoca analogica. Ogni frame è pensato per amplificare le parole del testo, per farle vedere oltre che ascoltare.

La direzione visiva e tecnica è stata curata da Simone Calabrone con il supporto di Matteo Aldeni.

Doppio live sabato 5 luglio 2025 a Lavena Ponte Tresa: in occasione della Notte dei Saldi, i Timetravelers saliranno sul palco con il Maestro Mattia Primon per due set speciali dal vivo. Non sarà solo un concerto, ma un’occasione per condividere musica e storie direttamente con il pubblico, creando spazi di ascolto e connessione autentica.

Orari e location delle esibizioni:

– ore 20:30 – Piazzale Mannu (Piazzale Dogana): primo set di apertura con la prima esecuzione live di “Fuori Luogo”;

– ore 21:30 – Piazza Gramsci (centro storico): secondo passaggio con intensità crescente.

Per tutte le novità e aggiornamenti, segui i Timetravelers su Instagram: @totoehybris.