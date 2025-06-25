Castelveccana, Caterina Prataviera campionessa italiana XCO 2025

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un nuovo, straordinario traguardo per la giovane biker di Castelveccana Caterina Prataviera, classe 2010, che domenica 22 giugno ha conquistato la maglia tricolore nel Campionato Italiano XCO Giovanile, categoria Donne Allieve 1° anno, sul tracciato tecnico e impegnativo di Campochiesa di Albenga, in Liguria. L’evento, organizzato da UCLA 1991 nella splendida cornice della Val di Sole ligure, ha visto la partecipazione delle migliori atlete italiane Under 17.

Caterina, in forza al team CarbonHubo CMQ, è riuscita a imporsi con una prestazione brillante e determinata, tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 47 minuti e 51 secondi. Una prova tatticamente perfetta: dopo aver mantenuto una posizione stabile tra la terza e la quarta per gran parte della gara, la giovane atleta ha saputo attaccare con decisione all’inizio dell’ultimo giro, prendendo la testa della corsa e difendendola con grinta fino al traguardo.

Alle sue spalle sono giunte Beatrice Maifré (Melavì Tirano Bike A.S.D.) in 48:32 e Matilde Anselmi (A.S.D. Orange Bike Team) in 48:34, a completare un podio di altissimo livello. La gara ha visto la presenza di 41 atlete qualificate da tutta Italia, segno del valore assoluto della competizione.

«Per me è un’emozione straordinaria – ha dichiarato Caterina a fine gara – dopo l’esperienza dell’anno scorso che non era andata come speravo. Me la merito. È stato un percorso molto fisico e tecnico, e faceva molto caldo. Dedico questa vittoria ai miei amici e a tutte le persone che mi sono state accanto nella preparazione: è anche merito loro se oggi ho potuto vincere questa maglia».

Grazie a questo successo, la biker varesina salirà al primo posto del ranking italiano di categoria, scalzando la precedente leader. Fino a domenica, Caterina era al secondo posto assoluto tra le Allieve 1° anno. Il suo obiettivo ora è puntato sul Campionato Italiano Short Track, in programma venerdì 28 giugno a Chies d’Alpago, in Veneto, e successivamente verso i Campionati Europei in programma ad agosto in Svezia.

A completare una giornata di festa per la famiglia Prataviera anche l’ottimo risultato del fratello minore, Leonardo, classe 2012, al via nella categoria Esordienti 1° anno. Per lui una 17esima posizione su oltre 100 partenti in quella che era la sua prima esperienza ai Campionati Italiani XCO: un risultato di assoluto valore, soprattutto considerando la maggiore competitività della prova maschile.

La giovane campionessa di Castelveccana, già protagonista del panorama nazionale della mountain bike, conferma così le aspettative con una vittoria che la rilancia al vertice del movimento giovanile. Una gara che ha messo in luce non solo le sue doti tecniche e atletiche, ma anche la maturità nella gestione della corsa, affrontata con testa e cuore su un tracciato impegnativo e sotto un caldo torrido.

La maglia tricolore torna così sulle spalle di Caterina Prataviera, già protagonista nel recente passato, a suggellare il suo ritorno sul gradino più alto del podio. Il 2025 continua nel migliore dei modi per l’atleta della sponda lombarda del Lago Maggiore, che ora guarda avanti con ambizione e determinazione alle prossime sfide nazionali e internazionali.