Verbano Cusio Ossola | 17 Giugno 2025

Luoghi del Cuore Fai: la Valle Cannobina è la più votata nel Vco

Il territorio, che comprende l'area tra Traffiume, Gurro e Finero, ha ottenuto ben 4534 voti, classificandosi al 19° posto in Piemonte. I risultati finali del dodicesimo censimento

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Dal sito www.vconews.it) Sono stati ufficialmente annunciati dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano – i risultati finali del 12° censimento dei Luoghi del Cuore. Con 4534 voti, al primo posto assoluto nel Vco si piazza la Valle Cannobina, geograficamente intesa da Traffiume di Cannobio a Valle Cannobina, Gurro e Finero di Malesco compresa, la cui candidatura era stata sostenuta dal comitato “Conoscere la Valle Cannobina” promosso dall’associazione Culture d’Insieme del Vco.

Il territorio è stato dunque il più votato in provincia, classificandosi al 19° posto in Piemonte e al 122° in Italia. In tutto il Paese sono stati votati oltre 30.000 luoghi per un totale di oltre 2,3 milioni di voti.

La classifica per tipologia “area naturale” vede la Valle Cannobina ancora al 1° posto nel Vco, al 2° in Piemonte, e all’8° in Italia. I tre vincitori della classifica assoluta (siamo oltre i 60.000 – 70.000 voti) avranno diritto a un premio rispettivamente di 70.000, 60.000 e 50.000 euro.

I luoghi che hanno superato la soglia minima di 2500, come valle Cannobina, potranno aspirare ad un contributo proporzionale al numero dei voti ottenuti e ad altri parametri di valutazione di un progetto di restauro o di valorizzazione culturale partecipando al bando di Banca Intesa San Paolo, entro l’11 settembre.

Delle 4534 firme, 3652 (pari all’80,55%) sono state raccolte direttamente dal comitato, costituito da una quindicina di persone unite dal comune obiettivo di cogliere l’occasione del censimento per far conoscere la Valle Cannobina e condividere col Fai la volontà di sollecitare l’attenzione di cittadini e istituzioni alla protezione del suo immenso patrimonio ambientale e storico culturale.

La raccolta delle firme cartacee in occasione di eventi (mercatini, sagre di paese) o in luoghi di aggregazione (chiese, scuole) è poi stata un ottimo volano di promozione del voto on-line. La seconda parte del progetto è ora finalizzata a valorizzare il risultato ottenuto e premiare l’entusiasmo e la passione di chi si è impegnato per questo risultato.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

VCO | 11 Settembre 2025

La Valle Cannobina è il “Luogo del Cuore” FAI

Festa nel VCO per questo traguardo, con l’associazione Culture d'Insieme che ha organizzato una giornata di condivisione e la consegna di una targa ai rappresentanti dei Comuni coinvolti

Vco | 3 Giugno 2025

Valle Cannobina tra i luoghi del cuore Fai più votati

Sono 186 i comitati creati a livello nazionale per promuovere le bellezze d'Italia attraverso la dodicesima edizione del concorso. Spicca il lavoro svolto dall'associazione "Culture d'Insieme nel Vco"

Castelveccana | 1 Marzo 2025

Castelveccana, la Chiesa di Santa Veronica tra i Luoghi del Cuore Fai

Aperte le votazioni per l'iniziativa del Fondo per l'ambiente italiano che mira a valorizzare le località più suggestive del Paese. In palio contributi economici e progetti di restauro

Vco | 4 Febbraio 2025

Valle Cannobina “Luogo del cuore Fai”: prosegue la raccolta firme

La località del Vco è presente nel censimento del Fondo Ambiente Italiano. Raggiunta la soglia minima di preferenze, ma è possibile continuare a votare fino ad aprile

Vco | 21 Novembre 2024

La Valle Cannobina luogo del cuore Fai: aperte le votazioni

2500 voti da ottenere entro il prossimo aprile per un progetto di tutela e valorizzazione del territorio. Nasce un comitato: «Biodiversità ambientale da valorizzare»

Leggiuno | 17 Febbraio 2023

“I Luoghi del Cuore” FAI, l’Eremo di Santa Caterina all’11° posto in Lombardia

Il suggestivo complesso a picco sul lago Maggiore si è posizionato all’83° posto della classifica nazionale. Prima posizione assoluta per la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com