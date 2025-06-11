Verbano Cusio Ossola | 11 Giugno 2025

Il “patentino per smartphone” ideato nel Vco arriva in Norvegia

Il progetto educativo nato sul Lago Maggiore sarà illustrato a Oslo. L'obiettivo: prevenire cyberbullismo e uso scorretto dei dispositivi digitali

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(Dal sito www.vconews.it) Un’idea sviluppata nel Vco è oggi considerata un modello esportabile a livello internazionale: il “patentino per smartphone”, percorso formativo dedicato ai più giovani per promuovere un uso consapevole dei dispositivi mobili, verrà presentato al World Anti-Bullying Forum 2025, importante congresso mondiale che si terrà in Norvegia fino a venerdì.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Contorno Viola in sinergia con Asl Vco, Polizia di Stato e Ufficio scolastico provinciale, ha visto negli ultimi anni una significativa espansione: prima adottata in tutta la Regione Piemonte grazie a una legge regionale, ha successivamente trovato applicazione anche in altre regioni italiane, diventando un punto di riferimento nazionale nel campo della prevenzione del cyberbullismo.

A rappresentare l’esperienza italiana nella capitale norvegese ci sarà anche Elena Ferrara, già senatrice e artefice della legge 71 del 2017, uno dei primi strumenti legislativi italiani specificamente pensati per contrastare il bullismo online.

La partecipazione al simposio testimonia la crescente rilevanza del progetto verbanese, considerato una buona prassi educativa per affrontare le sfide poste dalla tecnologia nei contesti scolastici e familiari. Il “patentino” si inserisce infatti in un più ampio percorso volto a rafforzare le competenze digitali e la responsabilità civica delle nuove generazioni, contribuendo anche a ridurre i fenomeni di disagio giovanile legati all’utilizzo improprio dei social e dei dispositivi digitali.

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