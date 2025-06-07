Casalzuigno | 7 Giugno 2025

Concerto di inizio estate ad Arcumeggia con il Corpo Musicale “Vittorio Veneto”

Questa sera i musicisti diretti dal maestro Luca Colantuono si esibiranno ai giardini pubblici del borgo dipinto per dare il via alla bella stagione

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Sabato 7 giugno, alle ore 20.00, i giardini pubblici di Arcumeggia faranno da cornice a un appuntamento musicale atteso e suggestivo: il Concerto di inizio Estate del Corpo Musicale “Vittorio Veneto” di Casalzuigno.

A dirigere la formazione sarà il maestro Luca Colantuono, che guiderà i musicisti in un programma pensato per celebrare l’arrivo della bella stagione con armonie coinvolgenti e atmosfere festose.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco del borgo dipinto, frazione di Casalzuigno.

L’ingresso è libero, un invito aperto a residenti e turisti a partecipare a una serata all’insegna della musica e della convivialità. Un modo perfetto per inaugurare l’estate in uno dei borghi più caratteristici del Varesotto, dove le note si fonderanno con i colori dei celebri affreschi che adornano le vie del paese.

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