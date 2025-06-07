Brinzio, Giuseppe Mendicino racconta Mario Rigoni Stern

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Il Gruppo Alpini di Brinzio, in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Comune, promuove un importante appuntamento culturale per ricordare una delle figure più significative della letteratura italiana del Novecento.

Sabato 7 giugno, alle ore 17.30, nella sala convegni del Museo della Civiltà Rurale Prealpina (Via Trieste 24), si terrà un incontro dedicato alla vita e all’opera di Mario Rigoni Stern, il celebre autore de Il sergente nella neve, testimone diretto della drammatica ritirata di Russia del 1943.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra memoria e letteratura sarà Giuseppe Mendicino, scrittore e profondo conoscitore dell’opera di Rigoni Stern. Mendicino ha dedicato allo scrittore di Asiago diverse pubblicazioni e ne ha ricostruito con passione la biografia, mettendo in luce non solo l’esperienza bellica, ma anche la profonda connessione con la montagna e con la natura, elementi centrali nella produzione dell’autore veneto.

L’ingresso all’evento è libero e rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinarsi all’opera di uno degli scrittori più amati del secondo dopoguerra. Un omaggio sentito, organizzato in un contesto che richiama la cultura rurale e alpina, perfettamente in linea con i valori e i paesaggi che Rigoni Stern ha raccontato con straordinaria autenticità.