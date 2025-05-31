Mondiali di deltaplano a Laveno Mombello: una vetrina internazionale per il Varesotto

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«I Mondiali di deltaplano a Laveno Mombello rappresentano un evento di grande rilievo strategico per tutta la Lombardia, con particolare importanza per l’area dell’Alto Varesotto». Lo ha sottolineato Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia (Lombardia Ideale), intervenuto a Varese alla presentazione del 3° Campionato del Mondo di Deltaplano Classe Sport, che si terrà dall’1 al 14 giugno.

«Si tratta di un’opportunità significativa sia dal punto di vista turistico, per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio, sia sotto il profilo economico, offrendo un impulso concreto al commercio locale – ha proseguito Cosentino, ricordando il patrocinio e il sostegno economico garantiti dalla Regione Lombardia – Il nostro territorio ha una naturale vocazione turistica e dobbiamo continuare a rafforzare le sinergie tra enti, associazioni e realtà locali, perché la collaborazione è la chiave per far conoscere queste zone a un pubblico sempre più ampio».

I lanci dei piloti si effettueranno dal Poggio Sant’Elsa, sul Monte Sasso del Ferro, con atterraggio previsto nell’area di Pradaccio. La competizione, che radunerà i migliori atleti internazionali, è promossa dalla Federazione Aeronautica Internazionale e organizzata dal Delta Club Laveno insieme all’Aero Club Lega Piloti.

«Sono orgoglioso della visione lungimirante con cui la giunta Santagostino ha fortemente sostenuto l’idea di ospitare questo importante evento, generando entusiasmo e fiducia tra commercianti, operatori turistici e associazioni di categoria – ha aggiunto Cosentino – Auguro un buon lavoro agli organizzatori e un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti».

Oltre a Cosentino erano presenti: Matteo Marchesi, consigliere provinciale e sindaco di Sangiano; Luca Santagostino, sindaco di Laveno; Franco Vitella, Fondazione Varese Welcome; Marco Fazio, Comunità Montana Valli del Verbano; Barbara Sonzogni, assessore allo Sport e Turismo e infine in collegamento virtuale Stefano Arcifa, presidente Aero Club d’Italia.

Degli oltre 60 piloti, il 74% non era mai stato a Laveno prima di questa gara e il 60% degli equipaggi soggiorna a Laveno o nei comuni limitrofi. Oltre ai giudici di gara, ogni equipaggio comprende anche i piloti e i loro accompagnatori, poiché i deltaplanisti si muovono sempre in gruppo e prediligono soluzioni di ospitalità diffusa, fino all’uso di camper per garantire la massima autonomia. Questi elementi forniscono indicazioni preziose per orientare strategie efficaci di accoglienza e sviluppo locale, sull’esempio di Gemona del Friuli, dove, grazie a investimenti mirati, in dieci anni di crescita costante dell’interesse verso il volo libero si sono registrate ricadute economiche importanti: oltre 3,4 milioni di euro derivanti dai pernottamenti legati alle numerose gare ospitate.

Infine, in concomitanza con i Mondiali, partirà anche un nuovo servizio sperimentale di battello tra Laveno Mombello e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, uno dei siti più visitati della sponda lombarda del Lago Maggiore. Il collegamento sarà attivo ogni domenica dal 1° giugno al 14 settembre 2025.

Orari battello:

Da Laveno Mombello a Santa Caterina:

14:00 – 14:20

15:30 – 15:50

17:30 – 17:50

Da Santa Caterina a Laveno Mombello:

13:10 – 13:55

15:05 – 15:25

16:35 – 17:15

I biglietti saranno acquistabili presso l’imbarcadero di Laveno Mombello, vicino alla stazione ferroviaria. Grazie a una collaborazione con Trenord, sarà disponibile anche un biglietto integrato “Treno + Navigazione Laghi”, valido da qualsiasi stazione della Lombardia e comprensivo del tragitto in battello.