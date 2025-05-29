Lago Maggiore, simulazione di incendio a bordo della motonave Topazio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’Università del Piemonte Orientale, la Prefettura di Novara e il Comune di Dormelletto hanno identificato lo specchio d’acqua davanti alla spiaggia del Pirolino come scenario annuale per l’esercitazione CRIMEDIM – Centro di ricerca e formazione in medicina dei disastri, assistenza umanitaria e salute globale – che nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio ha ospitato le attività operative della simulazione.

La motonave Topazio, appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore, è stata – fortunatamente solo per una simulazione – teatro di un importante incendio a bordo. È stato inscenato il normale esercizio di linea, pertanto il natante aveva a bordo passeggeri che, a seguito dell’incidente, sono risultati feriti e ai quali è stato prestato soccorso.

Un’opportunità, questa, per testare l’efficacia della filiera dei soccorsi ed i protocolli S.A.R. sotto lo stretto coordinamento della Guardia Costiera e delle specialità delle forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle risorse ausiliarie e del volontariato che hanno prestato i primi soccorsi e che già operano ordinariamente in ambiente acquatico per assicurare la sicurezza nelle acque del lago Maggiore.

I feriti, trasportati a terra, sono stati trattati presso l’ospedale da campo dell’Esercito Italiano installato nelle vicinanze dell’area di simulazione.

Fondamentale il ruolo di raccordo della Prefettura di Novara nell’assicurare il coordinamento interforze e il raccordo tra tutti gli interlocutori istituzionali e del volontariato chiamati nella gestione di tale evento per i risvolti secondari in ambiente terrestre.

All’evento era presente anche il Gestore Governativo Pietro Marrapodi che, sull’iniziativa, ha anticipato il proprio apprezzamento: «Abbiamo accolto con favore la richiesta di Sua Eccellenza il Prefetto Garsia di esser parte dell’esercitazione mettendo a disposizione la nostra motonave ed un equipaggio. Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro contributo per realizzare concretamente lo stress test della filiera dei soccorsi e aumentare ulteriormente la sicurezza della navigazione sul nostro lago; l’esercitazione Crimedim sui nostri territori rappresenta un’occasione di visibilità internazionale e un’opportunità affinché l’intera catena possa misurare la tempestività e l’organizzazione degli interventi di soccorso individuando, ove necessario, margini di miglioramento».