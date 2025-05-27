Al via da Varese gli incontri della Commissione Montagna con le Comunità montane

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

È iniziato a Varese, con un confronto con i responsabili delle Comunità Montane Valli del Verbano e del Piambello, il tour di incontri della Commissione “Valorizzazione territorio montano” con le Comunità montane lombarde.

Hanno partecipato all’incontro odierno i Consiglieri regionali Giuseppe Licata (Forza Italia), Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia), Samuele Astuti (PD), Emanuele Monti (Lega) e Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia).

Per la Comunità Montana del Piambello (143 kmq, 20 Comuni, 70 mila abitanti), è intervenuto il Presidente Paolo Sartorio, che ha fatto una carrellata delle problematiche aperte sottolineando che gli impegnativi compiti previsti dalle deleghe della Regione e dei Comuni vengono affrontate con un personale ridotto a sole sette unità. Le Comunità, ha aggiunto, vivono le stesse criticità di tutti gli enti locali di queste zone di confine, dove aziende e lavoratori necessitano di sostegni fiscali.

Per la Comunità Montana Valli del Verbano (180 kmq., 32 Comuni, 83 mila abitanti) sono intervenuti l’Assessore Emilio Ballinari e Sibiana Oneto, responsabile Area Agricoltura e foreste, che hanno richiamato l’attenzione sull’importanza della conservazione e manutenzione delle aree forestali e sull’urgenza di interventi che possano sviluppare il turismo locale. Argomento, questo, ripreso da tutti i Consiglieri, che hanno riconosciuto l’importanza di un approfondimento del tema in relazione anche a grandi eventi come le Olimpiadi di Milano- Cortina.

Al termine della riunione il Presidente della Commissione Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) ha così commentato: «Con la Commissione faremo tappa in tutte le province per raccogliere proposte e spunti che fisseremo in una Risoluzione con l’obiettivo di essere utili al legislatore regionale, nazionale ed europeo per prendere provvedimenti per la valorizzazione delle aree montane. Presenteremo le conclusioni di questo lavoro in un convegno che organizzeremo in Regione Lombardia».