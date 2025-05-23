Besano, al museo la storia di Mary Anning: la più giovane raccoglitrice di fossili

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Il museo di Besano dedica un pomeriggio di approfondimenti e letture alla paleontologa britannica Mary Anning, famosa in tutto il mondo per le sue scoperte riguardanti i fossili.

L’evento è in calendario sabato 24 maggio, a partire dalle 15, e celebrerà il prezioso lavoro svolto dalla donna originaria di Lyme Regis (contea del Dorset) e vissuta nell’Ottocento. Le sue avventure saranno raccontate anche ai piccoli visitatori del museo della Valceresio, grazie ad una lettura animata.

Una delle vicende al centro dell’iniziativa, promossa da Archeologistics, azienda impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, riguarda il fossile dell’ittiosauro, rettile anche noto come “pesce lucertola”, scoperto dalla Anning sulle scogliere del suo paese natale.

Il costo del biglietto, che comprende la visita guidata, è di 6 euro. Può essere pagato al momento della prenotazione. Per tutti i dettagli, cliccare qui. Il museo dei fossili di Besano è aperto al pubblico il martedì e il sabato dalle 14 alle 17.30, e la domenica dalle 10.30 alle 17.30. Per contatti: www.museodibesano.it, museo@comune.besano.va.it.