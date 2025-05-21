Lago Maggiore | 21 Maggio 2025

Sicurezza sul Lago Maggiore, da Regione Lombardia 40.000 euro per vigilanza e soccorsi

Nel piano regionale da 242.000 euro per i laghi lombardi, fondi anche a Lario, Garda, Iseo e Ceresio per rafforzare il modello di sicurezza e coordinamento tra Autorità e Comuni rivieraschi

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Regione Lombardia conferma lo stanziamento di 242.000 euro per la sicurezza dei laghi lombardi. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Il contributo è destinato alle Autorità di bacino lacuali dei laghi Maggiore, Lario, Garda, Iseo e Ceresio e coinvolge tutti i Comuni rivieraschi.

Le risorse consentiranno di svolgere anche nel 2025 una serie di attività inerenti fondamentali per garantire la sicurezza dei naviganti, con l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza nelle vie navigabili.

«Un impegno importante per Regione Lombardia, che dimostra ancora una volta il sostegno alle attività dei laghi del territorio, specialmente nei mesi estivi dove la frequentazione di turisti è sempre più in crescita. Il nostro obiettivo è garantire a tutti, residenti e visitatori, le condizioni migliori di sicurezza per vivere e godere in tranquillità le bellezze della nostra Lombardia», spiega l’assessore Lucente.

«Il sistema lacuale è fondamentale per la Lombardia e proprio per questo sosteniamo il trasporto pubblico locale con mezzi sempre più green, all’insegna di una mobilità sostenibile che sia attenta all’ambiente. La navigazione con battelli elettrici e l’utilizzo di carburanti alternativi sono step importanti per difendere un ecosistema fragile dalle notevoli potenzialità naturalistiche e attrattive», conclude.

Questa la ripartizione delle risorse ai 5 bacini lacuali della Lombardia: Lario 80.000 euro; Garda e Idro 47.000; Maggiore 40.000 euro; Iseo 40.000 euro; Ceresio 35.000 euro.

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