Castelveccana, a caccia di rifiuti con Protezione civile e sommozzatori

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Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio presso la località Cinque Arcate nel Comune di Castelveccana, si è tenuta l’iniziativa “Spazzeggia a Punta Granelli sopra e sott’acqua per tutelare il nostro territorio”, promossa da Regione Lombardia con il sostegno del Comune di Castelveccana e la partecipazione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Valtravaglia”, degli Alpini della sezione di Castelveccana e dell’associazione Settegradi Divers.

Questo importante appuntamento (il termine “spazzeggiare” nasce da un gioco di parole che spiega il senso dell’iniziativa: si spazza per poter passeggiare in un ambiente pulito) è stato voluto per ridare splendore a un luogo amato e frequentato da molti sommozzatori, e per sensibilizzare attivamente cittadini e associazioni sulle tematiche ambientali.

Il progetto si è sviluppato in due momenti; il primo momento (sabato pomeriggio) è stato impiegato per la pulizia e il taglio rovi e arbusti, oltre che per la rimozione dei rifiuti depositati sulla zona circostante.il secondo (domenica mattina) per riempire sacchi con i rifiuti che erano stati sversati su una scarpata a lago, vicino ad un terrazzino e sulle spiagge adiacenti. Numerosi i sacchi riempiti con materiale ingombrante, rifiuti di vario genere e decine di bottiglie e lattine.

«La novità di questa giornata è stata la collaborazione dell’associazione sommozzatori Settegradi Divers – spiega il sindaco di Castelveccana – I sommozzatori si sono immersi recuperando rifiuti gettati nel lago Maggiore e ritrovati fino alla profondità di 30 metri. I rifiuti sono stati recuperati e trasportati a riva con un’imbarcazione».

Giunta comunale presente al completo, in questi due intensi giorni, con il sindaco Maurizio Spozio, il vicesindaco Alessandro Bonvicini e l’assessore Paolo Barassi, accompagnati dai consiglieri Andrea Spozio e Alessio De Bortoli. «Il nostro è un territorio da preservare e va mantenuto pulito per le nuove e future generazioni – aggiunge in conclusione Spozio – Ringrazio tutti, gli uffici e dipendenti comunali, le associazioni di volontariato e tutti coloro hanno collaborato. Inoltre ringrazio i titolari del Chiosco Scuba & Beach ristoro per la collaborazione nelle operazioni, per la merenda e l’ottimo pranzo».