Al via le iscrizioni per il 3° Slalom Luino-Montegrino

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Aperte le iscrizioni per una gara automobilistica che, in tre anni, ha compiuto un netto salto di qualità. È il 3° Slalom Luino – Montegrino, competizione di scena sabato 31 maggio e domenica 1 giugno e organizzata dall’Automobile Club Varese.

Forte dell’impulso della rinnovata commissione sportiva di ACI Varese, l’edizione 2025 dello slalom luinese vanta la promozione da parte di Aci Sport alla validità per il Trofeo d’Italia Slalom Nord: include gare nel Triveneto, Sardegna, Piemonte e Lombardia. Il campionato si apre il 18 maggio con Caldaro-Appiano (Bolzano) e prosegue a Luino. Poi la Guspini-Arbus (Sud Sardegna), Bubbio-Cassinasco (Asti), Bono (Sassari), Garessio-San Bernardo (Cuneo) e Dorgali (Nuoro). I migliori piloti del girone Nord, Centro e Sud disputeranno la finale nazionale del Trofeo d’Italia a Fasano (Bari).

Automobile Club Varese ha istituito un tavolo di lavoro in sinergia con Provincia di Varese, comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia, Prefettura e Questura, Forze dell’ordine, associazioni del territorio per curare l’evento in piena sicurezza e animare il weekend che si aprirà con le verifiche sportive e tecniche sabato pomeriggio e un concerto musicale serale sul lungolago di Luino.

Domenica 1 giugno, dopo le ultime verifiche tecniche, il direttore di gara Dante Banchio condurrà tutti i concorrenti lungo gli oltre 3000 metri del tracciato in salita per la consueta ricognizione. La competizione si articola su tre manche cronometrate, dalle quali emergerà il miglior tempo per ciascun concorrente ai fini della classifica assoluta e delle classi.

Obiettivo dello staff organizzativo è quello di allestire uno scenario per l’intero weekend di forte attrazione per gli ospiti e per gli specialisti dello slalom in salita: il percorso di gara è costituito da oltre 3000 metri di salita perfettamente asfaltati, inframezzati da tornanti ed allunghi, punteggiati da 11 barriere con birilli da non abbattere, altrimenti si incorre in penalità.

COME ANDÒ L’ANNO SCORSO

Il 2° Slalom Luino – Montegrino vide iscritti 50 concorrenti, provenienti da cinque regioni italiane e dalla Svizzera. Il trofeo del vincitore andò a Davide Piotti, con l’Osella PA/9 con motore 4 cilindri Bmw 2000. Secondo risultò il milanese Marco Riboni con il prototipo Fiat 127 2000, seguito dal torinese Giuseppe Scozzafava su Radical RS4 1400. Quarto Lele Rodili su Fiesta motore Opel 2000, gioiellino che paga 70 cavalli alla ‘belva’ di Piotti che vanta 300 cv.

Momento toccante fu la consegna del Memorial dedicato a Giancarlo Biasuzzi, da parte dei figli Cristina e Andrea, a Paolo Bordo (1° del gruppo S) e a Marco Leoni (1° del gruppo A), premi d’onore offerti dalla famiglia e dal gruppo Ufficiali di gara dell’ACI Varese.

