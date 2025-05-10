Alto Varesotto | 10 Maggio 2025

Da Germignaga a Besozzo, una domenica per dare una mano all’ambiente

In occasione della Giornata del Verde Pulito, in programma due mattinate ecologiche per ripulire il territorio dai rifiuti e sensibilizzare la comunità al rispetto

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Domenica 11 maggio, alle ore 9.00, prenderà il via a Besozzo la Giornata del Verde Pulito, un’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Regione Lombardia per promuovere il rispetto e la cura dell’ambiente.

Il ritrovo è previsto davanti al municipio, da dove prenderà il via una mattinata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi del territorio comunale. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini: a ciascun partecipante verranno forniti guanti e pettorine per operare in sicurezza.

Al termine delle attività, intorno alle 11.30, è previsto un momento conviviale per ringraziare tutti i partecipanti e celebrare insieme il piccolo ma significativo contributo alla salvaguardia del territorio.

In parallelo, anche Germignaga aderisce all’iniziativa con una mattinata dedicata alla pulizia delle spiagge. Alle 9.00 il ritrovo è fissato al Parco delle Fontanelle, dove amministratori, volontari e cittadini uniranno le forze per raccogliere rifiuti e dare un segnale forte di impegno collettivo per la tutela dell’ambiente. Saranno distribuiti sacchi, guanti e tutto il materiale necessario per raccogliere i rifiuti.

L’amministrazione comunale di Germignaga ha espresso il proprio ringraziamento alla Pro Loco del paese, alla Protezione Civile e all’associazione Amo Madre Terra che, con la loro collaborazione, hanno reso possibile l’organizzazione della giornata.

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