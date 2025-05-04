Maltempo nel nord del Varesotto, disagi tra Valganna e Luino: alberi caduti bloccano le strade

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Il maltempo che sta interessando in queste ore le Prealpi Nord-Occidentali della Lombardia ha provocato alcuni disagi anche nell’alto Varesotto, dove la circolazione stradale è stata difficoltosa per la caduta di alberi in più punti. La perturbazione, accompagnata da vento e piogge intense, ha causato problemi in diversi paesi.

Alle 18 circa, una pianta è caduta sulla Strada Statale 233 nel territorio di Valganna, creando problemi al traffico veicolare. I mezzi in transito hanno dovuto fermarsi e attendere l’arrivo dei soccorsi, mentre la carreggiata è rimasta ostruita per diverso tempo. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese è stato fondamentale per ripristinare la viabilità in tempi relativamente brevi.

Due ore più tardi, intorno alle 20, una nuova segnalazione è arrivata da Colmegna, frazione di Luino. In via Torretta, la caduta di una pianta ha causato ulteriori problemi, questa volta per i residenti della zona. L’albero abbattuto dal vento ha infatti ostruito completamente la strada, impedendo agli abitanti di uscire dalle proprie abitazioni. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’accesso e riportare la situazione alla normalità.

Le condizioni meteorologiche restano instabili e, per questo motivo, rimangono in stato di allerta anche le squadre dei gruppi di Protezione civile dell’alto Varesotto, pronte a intervenire in caso di ulteriori criticità. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.