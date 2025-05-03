“Obiettivo bambini”, a Luino la mostra fotografica di Franco Beretta

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Il Comune di Luino, in collaborazione con l’associazione culturale Amici del Piccio e lo Studio CAOS, presenta

l’esposizione fotografica di Franco Beretta, intitolata Obiettivo bambini, che sarà accompagnata con testi poetici di Simonetta Caligara, composti in dialetto milanese accademico e in italiano e curata da Loredana De Pace di Studio CAOS.

Il progetto fotografico proposto da Beretta nasce dalla volontà dell’autore lombardo di raccontare il mondo dell’infanzia

nella sua semplice serenità. E lo fa servendosi di immagini che ha realizzato nel corso degli anni da fine street photographer che sa cogliere, con sensibilità, gesti ed emozioni del mondo dell’infanzia.

La raccolta di scatti denota dunque la capacità dell’autore di seguire con grande coerenza il medesimo filo conduttore:

l’intenzione di mostrare i bambini, protagonisti della loro crescita, con la gioia della scoperta e del gioco, con le espressioni

di sorpresa e i momenti condivisi, curiosi e divertenti, con i giochi e le abitudini, con i sorrisi e la “guanciotte” tenere.

Le immagini in mostra sono accompagnate dai testi poetici di Simonetta Caligara, autrice che compone le sue opere in un raffinato ed emozionante dialetto milanese accademico e in italiano. Per questo l’esposizione è stata pensata anche come un dialogo tra le fotografie di Beretta e stampe vintage tratte dagli archivi personali del fotografo e dell’autrice dei testi poetici. Ad accompagnarla anche un catalogo che contiene alcune immagini inedite pubblicate esclusivamente per l’occasione. La pubblicazione, voluta dal Comune di Luino, è a cura di Loredana De Pace, la grafica è di Chiara Mussini.

«Siamo felici di ospitare l’esposizione Obiettivo Bambini perché ci invita a riflettere sul tema dell’infanzia, età bella e fragile – commenta l’assessora alla Cultura Serena Botta – Attraverso il bianco e nero delle sue immagini, l’artista restituisce ai piccoli protagonisti il loro diritto ad essere innocenti in un mondo che non lascia spazio alla fantasia. Spesso, in alcuni Paesi più di altri, l’infanzia finisce troppo presto. Grazie a questa mostra possiamo capire effettivamente che cosa sia il mondo dei piccoli al netto di quello degli adulti, molto spesso deleterio: un universo fatto di stupore, emozioni autentiche e voli di immaginazione. La vita sarebbe nettamente migliore se ogni “grande” riuscisse a conservare un po’ di questo bagaglio emozionale».

La mostra sarà allestita a Palazzo Verbania dal 3 al 25 maggio. Oggi, sabato 3 maggio, alle 17.00, è in programma l’aperitivo inaugurale, che vedrà anche una lettura dei testi poetici di Simonetta Caligara.

L’esposizione è a ingresso libero e sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.