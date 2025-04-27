Alto Varesotto | 27 Aprile 2025

Domenica di nuvole e pioggia, ma in settimana tornerà il sole

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni: «L'alta pressione prenderà forza sull'Europa occidentale favorendo stabilità». Martedì massime a 24 gradi

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Dopo le nuvole e la pioggia del weekend, tornerà il bel tempo.

La conferma arriva dalle previsioni per la prossima settimana del Centro Geofisico Prealpino, come riporta il sito varesenoi.it: «Una depressione dalla Francia si sposta sul Mediterraneo occidentale – si legge nell’ultimo bollettino del Centro pubblicato dal sito – influenzando oggi il tempo sul nord Italia con nubi a tratti estese e qualche debole precipitazione. L’alta pressione prenderà forza nei prossimi giorni sull’Europa occidentale favorendo maggiore stabilità».

Domani ci sarà un primo miglioramento: «In buona parte soleggiato, ma al mattino presenza di nubi residue sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Asciutto o al più poche gocce all’alba su Verbano e Lario. In montagna sviluppo di cumuli nel pomeriggio accompagnati da qualche piovasco o un isolato temporale».

Il bel tempo tornerà a tutti gli effetti martedì con un clima primaverile, soleggiato e mite, e con relativo aumento delle temperature. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia massime comprese tra 22 e 24 gradi. Per mercoledì e giovedì, infine, ancora tempo soleggiato e mite, con ulteriore aumento delle temperature massime. (Foto di copertina: Candido Quatrale) 

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