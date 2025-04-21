Cugliate Fabiasco, arrivano i voucher per l’asilo nido

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Aiuti economici dal Comune di Cugliate Fabiasco per le famiglie che devono sostenere le spese riguardanti i servizi educativi della prima infanzia.

L’amministrazione comunale ha istituito un fondo per l’erogazione di contributi che serviranno per rimborsare parzialmente il costo delle rette mensili per la frequenza dell’asilo nido, del micro nido o delle “sezioni primavera”, per bambini dai 3 ai 36 mesi e con riferimento all’anno 2024.

Il contributo è riservato a genitori residenti nel Comune di Cugliate Fabiasco. Mentre per quanto riguarda le strutture educative, il contributo può essere richiesto per strutture sia pubbliche che private, e anche se si trovano fuori dai confini comunali di Cugliate.

Alle famiglie che rispettano i requisiti stabiliti con apposito bando (qui tutte le informazioni) verranno assegnati voucher del valore di 155 euro per ciascun figlio. Le domande di adesione al bando devono essere presentate entro il 30 aprile all’Ufficio Protocollo del Comune di Cugliate, oppure tramite posta elettronica (info@comune.cugliatefabiasco.va.it) o pec (comune.cugliatefabiasco@pec.regione.lombardia.it).