“VeLo, La Veronica e la Lombardia”, a Caldè e al Sacro Monte la mostra diffusa tra spiritualità e arte

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dal 21 aprile all’11 novembre, l’associazione Il Volto Ritrovato presenta VeLo: La Veronica e la Lombardia, una mostra diffusa in venti località che invita a riscoprire le più antiche raffigurazioni lombarde della Veronica romana, una reliquia medievale di inestimabile valore spirituale e artistico.

Un legame profondo e misterioso unisce la Lombardia alla figura di Santa Veronica, la donna che, secondo la tradizione, asciugò il volto di Cristo durante la sua salita al Calvario. Un legame che ha affascinato poeti come Dante e Petrarca, e che oggi viene riproposto in una mostra che si snoda attraverso 20 località del nostro territorio, custodi di preziose testimonianze artistiche.

«Il Giubileo 2025 ci offre l’occasione ideale per riportare alla luce questo legame speciale tra la nostra terra e la Veronica – afferma il professor Mario Molteni, presidente dell’associazione Il Volto Ritrovato – Un’opportunità unica per esplorare il patrimonio storico-artistico della Lombardia, e per immergersi in un’esperienza che unisce arte, fede e natura».

Un percorso tra arte, storia e spiritualità

La mostra si articola in un percorso di venti tappe, ognuna delle quali offre la possibilità di ammirare una rappresentazione storica della Veronica, e di intraprendere un cammino alla scoperta dei paesaggi naturali più suggestivi della Lombardia.

Tra le località coinvolte:

– Santa Maria Hoè (LC): dove è conservato l’affresco più antico di Santa Veronica, risalente al 1280 circa.

– Milano (MI): cuore pulsante della Lombardia, con testimonianze artistiche di diverse epoche.

– Galliano (CO): un borgo ricco di storia e di fascino.

– Santa Maria del Monte (VA): un luogo di spiritualità e di bellezza paesaggistica.

– Lodi (LO), Castelveccana (VA), Carlazzo (CO), Villanterio (PV), Bonate Sotto (BG), San Felice del Benaco (BS), Asola (MN), Certosa di Pavia (PV), Lurano (BG), Ponte in Valtellina (SO), Provaglio d’Iseo (BS), Clusone (BG), Vimercate (MB), Cusio (BG), Valdisotto (SO), Soncino (CR): ciascuna con le proprie peculiarità artistiche e paesaggistiche.

Nel Santuario di Santa Maria del Monte al Sacro Monte di Varese (https://velo25mostradiffusa.org/santa-maria-del-monte/); il percorso a piedi proposto è un anello nel parco del Campo dei fiori chiamato “Cammino della Veronica”, mentre a Castelveccana, nella chiesa di Santa Veronica sulla Rocca di Caldè (https://velo25mostradiffusa.org/santa-veronica-alle-fornaci-2/), il percorso a piedi prevede la salita alla Rocca e il ritorno sul sentiero che costeggia il lago.



Un’esperienza per tutti

La mostra VeLo è pensata per un pubblico ampio e variegato: appassionati d’arte e di storia, studiosi, pellegrini e famiglie. Un’attenzione particolare è rivolta alle scuole, con percorsi didattici dedicati, visite guidate e materiali di approfondimento.

Informazioni utili

– Sito web: https://velo25mostradiffusa.org/

– Associazione Il Volto Ritrovato: info@ilvoltoritrovato.org