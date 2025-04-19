Cantello | 19 Aprile 2025

A Cantello torna la fiera dell’asparago

Annunciate le date dell'ottantatreesima edizione della festa. Si terrà negli ultimi due weekend di maggio nell'area "Franco Catella" in via Collodi. Organizzazione a cura della Pro Loco

(Dal sito www.varesenoi.it) La Fiera dell’Asparago di Cantello, la sagra più nota e storica della Valceresio, è pronta a rinnovare l’appuntamento che richiama ogni anno in paese numerosissimi visitatori da tutta la provincia, ma anche dal resto del nord Italia e dalla vicina Svizzera.

Annunciate le date della ottantatreesima edizione, che si terrà negli ultimi due weekend di maggio: dal 16 al 18 e dal 23 al 25. Organizzazione, come sempre, a cura della Pro Loco di Cantello, e location abituale dell’area festa Franco Catella in via Collodi.

Diverse le specialità culinarie che verranno proposte, tutte a base di asparagi di Cantello: dal risotto all’accompagnamento con le uova. Non mancheranno intrattenimento con musica live e giochi per i più piccoli.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Cantello, di Provincia di Varese, di Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Varese e di Comunità Montana del Piambello.

In attesa del programma completo con i dettagli, gli ultimi due fine settimana di maggio sono quelli da cerchiare in calendario.

 

