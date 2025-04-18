Maltempo nel Vco, da domani allerta verde

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.vconews.it) Era atteso ed è arrivato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in Piemonte, a seguito al fenomeno alluvionale che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone della regione.

L’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte indica un’allerta gialla nel Vco per il rischio valanghe. L’allerta è relativa al pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile.

Allerta verde invece per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, grazie al tempo stabile e privo di precipitazioni.

Per domani, sabato 19 aprile, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni, ma con precipitazioni moderate. L’ultimo bollettino Arpa riporta per domani allerta verde per quanto riguarda pericolo idrogeologico, idraulico e di valanghe.