Verbano Cusio Ossola | 18 Aprile 2025

Maltempo nel Vco, da domani allerta verde

Migliorano le condizioni meteo, ma per il pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile, resta l'allerta gialla per il pericolo valanghe. L'ultimo bollettino di Arpa Piemonte

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.vconews.it) Era atteso ed è arrivato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in Piemonte, a seguito al fenomeno alluvionale che nei giorni scorsi ha colpito diverse zone della regione.

L’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte indica un’allerta gialla nel Vco per il rischio valanghe. L’allerta è relativa al pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile.

Allerta verde invece per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, grazie al tempo stabile e privo di precipitazioni.

Per domani, sabato 19 aprile, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni, ma con precipitazioni moderate. L’ultimo bollettino Arpa riporta per domani allerta verde per quanto riguarda pericolo idrogeologico, idraulico e di valanghe.

