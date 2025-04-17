Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo essere diventati campioni provinciali di basket 3×3, i giovani cestisti dell’I.S.I.S. “Città di Luino-Carlo Volonté” hanno raggiunto il terzo posto nella fase regionale della competizione, disputata a Lecco.

Gli alunni del professor Marsico si sono accaparrati l’ultimo – ma significativo – gradino del podio nonostante due giocatori (Manuel Marsico e Davide Petter) fossero reduci da un infortunio subito nei loro club di appartenenza.

La competizione tenutasi a Lecco è stata di alto livello, con dodici squadre suddivise in quattro gironi provenienti da tutte le province della Lombardia. Varese, nel girone con Cremona e Mantova, ha chiuso il girone come prima classificata, ma in semifinale ha incontrato la squadra di Pavia, che ha passato il turno “baciata dalla dea bendata”.

Ai ragazzi del “Volonté” non è rimasto altro da fare che stringere i denti nell’ultimo atto della competizione e così il quartetto composto da Alex Fortunati, Manuel Marsico, Davide Petter e Gabriele Turconi ha superato la squadra di Milano aggiudicandosi un terzo posto inedito per l’istituto di via Lugano.