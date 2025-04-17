Luino | 17 Aprile 2025

Basket 3×3, terzo posto per il “Città di Luino” alle finali regionali

Ottimo risultato alle gare di Lecco per il quartetto dei giovani atleti dell’I.S.I.S. “Volonté” composto da Alex Fortunati, Manuel Marsico, Davide Petter e Gabriele Turconi

Dopo essere diventati campioni provinciali di basket 3×3, i giovani cestisti dell’I.S.I.S. “Città di Luino-Carlo Volonté” hanno raggiunto il terzo posto nella fase regionale della competizione, disputata a Lecco.

Gli alunni del professor Marsico si sono accaparrati l’ultimo – ma significativo – gradino del podio nonostante due giocatori (Manuel Marsico e Davide Petter) fossero reduci da un infortunio subito nei loro club di appartenenza.

La competizione tenutasi a Lecco è stata di alto livello, con dodici squadre suddivise in quattro gironi provenienti da tutte le province della Lombardia. Varese, nel girone con Cremona e Mantova, ha chiuso il girone come prima classificata, ma in semifinale ha incontrato la squadra di Pavia, che ha passato il turno “baciata dalla dea bendata”.

Ai ragazzi del “Volonté” non è rimasto altro da fare che stringere i denti nell’ultimo atto della competizione e così il quartetto composto da Alex Fortunati, Manuel Marsico, Davide Petter e Gabriele Turconi ha superato la squadra di Milano aggiudicandosi un terzo posto inedito per l’istituto di via Lugano.

