Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, nuovi open day nelle sedi di ASST Sette Laghi

Come ogni anno, nell’ultima settimana di aprile si celebra la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dei vaccini per proteggere la salute delle persone di tutte le età.

Per l’occasione ASST Sette Laghi, il 22, 23, 24 e 26 aprile offrirà gratuitamente e con accesso libero diverse vaccinazioni per i cittadini di varie fasce d’età.

Nello specifico si tratta di: vaccinazione HPV per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 26 anni compiuti (residenti in Lombardia) non vaccinati in precedenza; vaccinazione Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960; vaccinazione Antimeningococco per ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età; vaccinazione Difterite-tetano-pertosse-polio (DTPK) per adulti non vaccinati negli ultimi dieci anni, a partire dagli 11 anni compiuti.

Le somministrazioni si terranno:

– il 22 aprile nei Centri Vaccinali di Arcisate, Luino e Sesto Calende, dalle 14:00 alle 16:00

– il 23 aprile nei Centri Vaccinali Luino e Gazzada dalle 14:00 alle 16:00

– il 24 aprile nei Centri Vaccinali di Laveno, Tradate e Sesto Calende dalle 14:00 alle 16:00

– il 26 aprile nel Centro Vaccinale di Viale Borri dalle 10:00 alle 15:00.

