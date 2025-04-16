“Cuore di cuochi”: Parlamento, Regione e Università si sfidano ai fornelli per Fondazione Ascoli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dalla rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Cristina Pierro al governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, passando per onorevoli parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti in campo medico e sanitario: dieci illustri personalità pubbliche di Varese si sfidano ai fornelli per Cuore di Cuochi.

La cena benefica promossa da Fondazione Giacomo Ascoli si svolgerà nel Salone Andrea di Ville Ponti a Varese, nella serata di lunedì 12 maggio alle ore 19.30. Lo scopo è raccogliere fondi per finanziare strutture, ricerca e servizi a sostegno dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e delle loro famiglie.

Come sempre ci sono tre squadre in gara, ciascuna composta da noti personaggi pubblici di Varese e una cuoca – o un cuoco – per passione. I tre team si sfideranno ai fornelli in una serata presentata e animata da Roberto Bof. Dopo un ricco buffet di antipasti, il menù prevede tre portate, ciascuna preparata da una delle tre squadre in gara.

In particolare la squadra della Regione, composta dal governatore Attilio Fontana e dai consiglieri Emanuele Monti, Samuele Astuti e Raffaele Cattaneo sarà guidata dalla cuoca Elena Merella Paolucci, vincitrice delle ultime edizioni e che punta a confermare il primato con il piatto “Il filo della memoria: i I sapori del Campidano”.

La squadra sanità e Università sarà invece capitanata dalla cuoca Iara Dos Santos e composta dalla rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Cristina Pierro e dai direttori generali Salvatore Gioia e Giuseppe Micale, alla guida rispettivamente di Ats Varese e Asst Sette Laghi. Insieme proveranno a vincere con Trofie al ragù di baccalà.

Infine, a Ville Ponti direttamente da Roma per Cuore di Cuochi i deputati italiani Maria Chiara Gadda, Andrea Pellicini e da Bruxelles la parlamentare europea Isabella Tovaglieri uniti nella squadra Parlamento capitanata dal cuoco amatoriale Vincenzo Càrpano che proverà a conquistare il palato dei commensali con un piatto fortemente evocativo: Busiata al profumo di mare.

Ogni tavolo potrà esprimere un voto da 1 a 4, valutando non solo il gusto ma anche il miglior servizio ai tavoli e la simpatia. Al termine della serata verrà premiata la squadra vincitrice della decima edizione di Cuore di Cuochi, ma tutte otterranno la stessa gratitudine, pari merito, per il loro contributo solidale ai bambini e ai ragazzi dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e alle loro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it oppure visitare il sito www.fondazionegiacomoascoli.it.

