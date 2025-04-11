Nuovo direttore generale all’Università dell’Insubria, è Antonio Romeo

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L’Università dell’Insubria dà il benvenuto al nuovo direttore generale Antonio Romeo, che entra in carica il 3 maggio per guidare la macchina amministrativa e gestionale dell’Ateneo verso gli obiettivi strategici del mandato della rettrice Maria Pierro, con la quale ha firmato il contratto il 9 aprile.

Antonio Romeo, classe 1962, nato a Reggio Calabria, ha maturato una grande esperienza nell’Università pubblica in diversi settori che spaziano dall’amministrazione alle risorse umane, dalle relazioni internazionali alla comunicazione. Laureato in Scienze politiche, un master in Management dell’Università e della ricerca e uno in Comunicazione pubblica, è anche giornalista pubblicista.

Romeo arriva dal Politecnico di Bari, dove era stato direttore generale dal 2014 al 2016 e dove era tornato nel settembre 2024, dopo aver svolto lo stesso incarico all’Università di Palermo e all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È stato vicepresidente del Codau, il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie; coordinatore della Scuola di Management della ricerca per il Coinfo, Consorzio interuniversitario per la formazione, e docente in numerosi master e corsi di perfezionamento in ambito universitario. Al Politecnico di Bari è stato anche componente del Nucleo di valutazione.

Il Consiglio di amministrazione dell’Università dell’Insubria gli ha conferito l’incarico, della durata di tre anni, nella seduta del 25 marzo, accettando la proposta della rettrice, già approvata dal Senato accademico.

Il direttore generale è un organo gestionale di Ateneo. È responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione.

Cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, affidandone l’attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate, partecipa alle sedute di Senato e Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ed esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni di legge.

Antonio Romeo prenderà il testimone da Elena La Torre, che ha svolto le funzioni del direttore generale dal 1° marzo, quando Marco Cavallotti, all’Insubria dal 2019, si è congedato per andare in pensione.