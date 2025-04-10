Lavena Ponte Tresa, la Protezione civile presenta il nuovo mezzo polisoccorso

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sabato 12 aprile, alle ore 9.00, in piazza Gramsci, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lavena Ponte Tresa, in collaborazione con l’amministrazione comunale, presenterà alla cittadinanza il nuovo automezzo polisoccorso.

Il nuovo veicolo è stato acquistato grazie al contributo di Regione Lombardia, che da tempo sostiene attivamente le attività delle Protezioni Civili locali, riconoscendone il ruolo fondamentale nella gestione delle emergenze, nella prevenzione dei rischi e nel supporto quotidiano alle popolazioni.

Si tratta di un mezzo moderno e attrezzato per affrontare diverse tipologie di interventi, dal soccorso in caso di calamità naturali alle operazioni di supporto logistico in situazioni complesse.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. L’amministrazione e il Gruppo di Protezione Civile auspicano una partecipazione numerosa, per condividere insieme un momento di orgoglio collettivo e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini nel segno della solidarietà e della sicurezza.