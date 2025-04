Luino, grande successo per “Scrittura e grafologia, binomio indissolubile come corpo e mente”

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Grande successo, lo scorso weekend a Luino, per la conferenza dedicata a “Scrittura e grafologia, binomio indissolubile come corpo e mente”.

L’evento è stato organizzato da AGI Nazionale, in collaborazione con la sezione lombarda e con il patrocinio di Regione Lombardia, che ha sviluppato una progettualità di due giornate con l’associazione Le Sempiterne, guidata dalla presidente Simona Fontana, e con l’associazione Amici del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Luino, presieduta da Maria Luisa Patrizi, che hanno fortemente voluto portare questa manifestazione sul loro territorio in omaggio allo studioso Dante Ughetti, nel centenario della sua nascita.

A Palazzo Verbania, l’onorevole Andrea Pellicini ha sottolineato l’importanza di questa tematica anche a livello governativo, in quanto esiste un disegno di legge – prima firmataria l’onorevole Monica Ciaburro – per istituire la Giornata della Scrittura a Mano. L’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha inviato un video di plauso per l’iniziativa, definendola «un progetto di grande valore culturale e formativo».

A rappresentare l’amministrazione comunale di Luino era presente il consigliere Paolo Portentoso, mentre tra i partner figuravano la Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, il Comune di Luino, il Lions Club Luino, il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, il Caffè Clerici e il FAI.

«Sono soddisfatto del risultato ottenuto – commenta il presidente nazionale AGI, Guglielmo Incerti Caselli –. Al mattino abbiamo proposto laboratori di gioco e prescrittura in cinque plessi scolastici del Comune di Luino e di Dumenza, coinvolgendo circa 150 bambini delle scuole primarie».

«Mi sono recata personalmente a vedere i laboratori – sottolinea la dirigente scolastica Eliana Frigerio –. I bambini erano attentissimi e le esperte li hanno fatti lavorare, scrivere e giocare. È veramente importante ciò che è stato fatto durante la mattinata e offrirà spunti per il futuro. Il lavoro svolto con la primaria è essenziale e la mia riflessione si estende anche alla scuola media».

«I ragazzi sono molto motivati nell’utilizzo del computer, ma si rischia di perdere una parte fondamentale della nostra conoscenza. Cercherò di lavorare con i miei insegnanti in questo senso, anche perché, quando ho svolto la loro professione, ho sempre insistito sull’importanza della scrittura, poiché permette agli studenti di essere più attivi durante le lezioni. Auspico che si possa proseguire su questa strada, sensibilizzando sempre di più la comunità scolastica», ha aggiunto Frigerio.

«I laboratori sono stati realizzati grazie alle nostre educatrici Paola Mascolo (presidente AGI Lombardia), Margherita Daverio (vicepresidente AGI Lombardia), Anna Boracchi, Egle Marzotto, Barbara Mazzola ed Emilia Salvarezza – conclude il presidente Guglielmo Incerti Caselli –. Il progetto è stato fondamentale per la divulgazione e la conoscenza della grafologia e dell’importanza della scrittura a mano».

Anche Pierfrancesco Buchi, membro della Fondazione Comunitaria del Varesotto, è intervenuto: «Mi ha fatto piacere fungere da ponte con la Fondazione per dare una mano all’organizzazione e nel tessere relazioni preziose per arrivare a questa collaborazione tra più attori. Mi sono sentito particolarmente coinvolto anche come padre, poiché ritengo fondamentale comprendere e valorizzare la scrittura a mano non solo come abilità tecnica, ma come espressione dell’individuo, delle sue emozioni e delle sue sfide. Eventi come questo ci aiutano a guardare la scrittura con occhi nuovi, con uno sguardo inclusivo, capace di cogliere la complessità e la ricchezza che ogni tratto porta con sé».

«La scrittura a mano è il mezzo più potente per l’apprendimento – aggiunge Maria Luisa Patrizi, presidente dell’associazione Amici del Liceo –. Favorire questa pratica è molto importante nella scuola. Proprio per questo motivo abbiamo portato nel nostro territorio i laboratori di grafologia per le scuole primarie. L’interesse e la partecipazione ci hanno soddisfatti».

Nel pomeriggio, alle 17, si è svolta una conferenza di approfondimento presso Palazzo Verbania con Guglielmo Incerti Caselli (presidente AGI Nazionale), Federico Visconti (presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto) e Francesca Boldrini (studiosa di Piero Chiara).

«La progettualità è proseguita il giorno successivo con una visita alla biblioteca di Villa Della Porta Bozzolo, un bene del FAI – conclude Simona Fontana, presidente de Le Sempiterne –. Queste iniziative sono fondamentali anche per la valorizzazione di gioielli preziosi del nostro territorio, come Palazzo Verbania, che ospita l’Archivio Sereni-Chiara, e la splendida dimora di Casalzuigno».