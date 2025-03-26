Luino, «Il gemellaggio con i giovani stranieri è un arricchimento per la nostra città»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Apprendo da LuinoNotizie la notizia che a causa delle elezioni amministrative salteranno i gemellaggi voluti e organizzati dall’ex consigliere Libero Tatti. Gemellaggi tra giovani provenienti dalla Francia, Germania, Austria ed anche dal Giappone. Un’iniziativa partita nel 2021 e proseguita sino al 2024».

Interviene così, a margine della presa di posizione dell’ex consigliere Liberto Tatti e della spiegazione dell’assessore Serena Botta, Furio Artoni, consigliere di minoranza e capogruppo di “Azione civica per Luino e frazioni”. «Leggo con rammarico che a causa delle prossime elezioni amministrative (tra oltre un anno) questa iniziativa verrà meno – continua ancora Artoni -. Non c’è tempo e non si vuole lasciare ai futuri amministratori tale incombente. Non so chi sarà il futuro amministratore, può darsi siano gli stessi di adesso, tuttavia è indispensabile, per fare politica seria, essere in grado di progettare oltre le brevi scadenze».

«Non condivido le prese di posizione politiche dell’ex consigliere Tatti, ma considero la sua opera meritevole di attenzione per la funzione che può svolgere per le nuove generazioni – va avanti ancora Artoni -. Dal canto mio mi sento di impegnarmi pubblicamente a sostenere tale iniziativa, anche, qualora lo voglia, chiamando lo stesso Tatti a collaborare e mantenere il suo ruolo di ideatore, organizzatore e creatore di questo evento».

«Pertanto per quello che può contare, la mia posizione politica, vorrei tranquillizzare l’attuale maggioranza: mantenere tale iniziativa non la considerò un “becero lascito” (come è stato detto), ma un arricchimento per la nostra città ed anche una questione di rispetto verso le nazioni straniere ed per i giovani. E questo senza pregiudizi ideologici, nonostante ve ne siano ancora parecchi nei confronti del sottoscritto per le sue idee».

«C’è da dire che le mie idee non mi impediscono di accettare il confronto con chiunque ed anche di collaborare, come ho cercato di fare, per il bene della nostra comunità. Evidentemente ci sono diversi modi di fare politica e di occuparsi della nostra città», conclude Artoni.