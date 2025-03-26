Luino | 26 Marzo 2025

Luino, «Il gemellaggio con i giovani stranieri è un arricchimento per la nostra città»

Furio Artoni, consigliere di minoranza e capogruppo di "Azione civica per Luino e frazioni" pronto a sostenere il progetto dell'ex consigliere Tatti «per il bene della nostra comunità»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Apprendo da LuinoNotizie la notizia che a causa delle elezioni amministrative salteranno i gemellaggi voluti e organizzati dall’ex consigliere Libero Tatti. Gemellaggi tra giovani provenienti dalla Francia, Germania, Austria ed anche dal Giappone. Un’iniziativa partita nel 2021 e proseguita sino al 2024».

Interviene così, a margine della presa di posizione dell’ex consigliere Liberto Tatti e della spiegazione dell’assessore Serena Botta, Furio Artoni, consigliere di minoranza e capogruppo di “Azione civica per Luino e frazioni”. «Leggo con rammarico che a causa delle prossime elezioni amministrative (tra oltre un anno) questa iniziativa verrà meno – continua ancora Artoni -. Non c’è tempo e non si vuole lasciare ai futuri amministratori tale incombente. Non so chi sarà il futuro amministratore, può darsi siano gli stessi di adesso, tuttavia è indispensabile, per fare politica seria, essere in grado di progettare oltre le brevi scadenze».

«Non condivido le prese di posizione politiche dell’ex consigliere Tatti, ma considero la sua opera meritevole di attenzione per la funzione che può svolgere per le nuove generazioni – va avanti ancora Artoni -. Dal canto mio mi sento di impegnarmi pubblicamente a sostenere tale iniziativa, anche, qualora lo voglia, chiamando lo stesso Tatti a collaborare e mantenere il suo ruolo di ideatore, organizzatore e creatore di questo evento».

«Pertanto per quello che può contare, la mia posizione politica, vorrei tranquillizzare l’attuale maggioranza: mantenere tale iniziativa non la considerò un “becero lascito” (come è stato detto), ma un arricchimento per la nostra città ed anche una questione di rispetto verso le nazioni straniere ed per i giovani. E questo senza pregiudizi ideologici, nonostante ve ne siano ancora parecchi nei confronti del sottoscritto per le sue idee».

«C’è da dire che le mie idee non mi impediscono di accettare il confronto con chiunque ed anche di collaborare, come ho cercato di fare, per il bene della nostra comunità. Evidentemente ci sono diversi modi di fare politica e di occuparsi della nostra città», conclude Artoni.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 22 Giugno 2025

Viaggio a Mauthausen con l’ANPI Varese per l’80° della Liberazione

Tre giorni in Austria a metà luglio, per scoprire da vicino non solo il campo di sterminio e la sua storia, ma anche le città di Innsbruck, Linz e Salisburgo

Luino | 5 Maggio 2025

Luino, prorogati i termini per le candidature al gemellaggio in Austria

I giovani avranno la possibilità di presentare la propria candidatura per partecipare al viaggio a Purkersdorf fino al 20 maggio alle ore 12. Ecco tutti i dettagli e le modalità per partecipare

Luino | 21 Aprile 2025

Da Luino in Austria, al via la selezione di 12 giovani per il gemellaggio estivo a Purkersdorf

L’avviso è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni residenti a Luino e nei paesi limitrofi. Previsti posti riservati per chi ha partecipato ad altri gemellaggi e per famiglie con ISEE basso

Porto Ceresio | 15 Ottobre 2023

Da Austria, Galles e Germania a Porto Ceresio per scoprire i percorsi cicloturistici

Si tratta di un gruppo internazionale di giornalisti e blogger, specializzati nel settore turismo, che hanno visitato il lago Ceresio nelle giornata di ieri. «Territorio sorprendente per le bellezze»

Austria | 23 Agosto 2023

Vacanze nella valle di Defereggen: un’esperienza indimenticabile

Un luogo incantato perfetto per una vacanza alpina per tutti, famiglie comprese. Numerose le opportunità di cui approfittare, stando immersi nella natura e lontani dal caos cittadino

Brissago Valtravaglia | 27 Gennaio 2021

Brissago, la SPM protagonista anche della settimana dello Slalom in Austria e Francia

L'azienda dell'ingegner Giovanni Berutti partner di due gare importanti della Coppa del Mondo di Sci a Schladming, in notturna, e a Chamonix

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com