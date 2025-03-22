Concerto d’organo ad Azzio per la rassegna “Percorsi musicali in Lombardia”

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La musica sacra torna protagonista ad Azzio con un evento speciale nell’ambito della rassegna “Percorsi musicali in Lombardia”.

Sabato 22 marzo, alle ore 21.00, la chiesa parrocchiale del paese ospiterà un concerto d’organo, organizzato dalla Pro Loco di Azzio in collaborazione con l’associazione A.Gi.Mus – Sezione Lombardia. L’appuntamento offrirà agli spettatori un viaggio attraverso la grande tradizione organistica europea, grazie all’interpretazione del talentuoso organista Giovanni Petrone.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di alcuni tra i più celebri compositori della musica classica come Johann Pachelbel, Wolfgang Amadeus Mozart, Baldassare Galuppi e altri. Le loro opere, caratterizzate da raffinate melodie e straordinarie architetture sonore, risuoneranno nella suggestiva cornice della chiesa, valorizzate dalle sonorità dell’organo, strumento capace di creare un’atmosfera solenne e coinvolgente.

L’ingresso al concerto è libero.