“Benvenuta Primavera”: letture e laboratorio per bambini a Besozzo

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Con l’arrivo della primavera, la Biblioteca di Besozzo organizza un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli.

Giovedì 20 marzo, alle ore 16.30, la Sala Letture ospiterà l’evento Benvenuta Primavera, un incontro di letture animate con laboratorio creativo pensato per bambini dai 4 agli 8 anni con Jole Patrizia.

Durante l’evento, i bambini potranno ascoltare racconti a tema primaverile, immergendosi in un mondo fatto di colori, fiori e natura che si risveglia. A seguire, sarà proposto un laboratorio pratico in cui i piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla creatività. Per questo motivo, è richiesto di portare colori, forbici e colla, strumenti essenziali per realizzare simpatiche creazioni a tema primaverile.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.besozzo.va.it.