Besozzo | 20 Marzo 2025

“Benvenuta Primavera”: letture e laboratorio per bambini a Besozzo

Questo pomeriggio appuntamento in biblioteca per i piccoli fra i 4 e gli 8 anni: ad attenderli storie e creatività manuale per salutare l’arrivo della nuova stagione divertendosi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Con l’arrivo della primavera, la Biblioteca di Besozzo organizza un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli.

Giovedì 20 marzo, alle ore 16.30, la Sala Letture ospiterà l’evento Benvenuta Primavera, un incontro di letture animate con laboratorio creativo pensato per bambini dai 4 agli 8 anni con Jole Patrizia.

Durante l’evento, i bambini potranno ascoltare racconti a tema primaverile, immergendosi in un mondo fatto di colori, fiori e natura che si risveglia. A seguire, sarà proposto un laboratorio pratico in cui i piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla creatività. Per questo motivo, è richiesto di portare colori, forbici e colla, strumenti essenziali per realizzare simpatiche creazioni a tema primaverile.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.besozzo.va.it.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Besozzo | 11 Luglio 2026

Besozzo Strade Vive: l’11 luglio il paese si anima tra musica, commercio e convivialità

Tre isole pedonali, negozi aperti, musica dal vivo e cene all’aperto: Besozzo trasforma le sue strade in luoghi di incontro grazie all’iniziativa promossa dal Comune con il Distretto del Commercio

Besozzo | 10 Luglio 2026

“Here”, il tempo e le storie dell’umanità sul grande schermo a Besozzo

La rassegna “Esterno Notte 2026” propone questa sera il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks: un viaggio emozionante attraverso generazioni e ricordi vissuti nello stesso luogo

Besozzo | 4 Luglio 2026

Besozzo, nasce “Strade Vive”: musica, negozi aperti e tre isole pedonali in centro

Venerdì sera traffico chiuso in tre aree del paese per valorizzare commercio, socialità e spazi pubblici con concerti, cene all'aperto e iniziative diffuse

Besozzo | 4 Luglio 2026

Besozzo rende omaggio a Mina: il Mille Bolle Blu Quartet in concerto nel cortile del Palazzo Comunale

L'appuntamento, inserito nel calendario degli eventi estivi del Comune, è in programma sabato 4 luglio alle 21 nel cortile del Palazzo Comunale. Sul palco un omaggio alla grande Mina

Besozzo | 3 Luglio 2026

Cinema sotto le stelle a Besozzo: torna la rassegna “Esterno Notte 2026”

Due serate di cinema all'aperto nel cortile del Palazzo Comunale, il 3 e 10 luglio alle 21.30. Si parte con "La Treccia", il film tratto dal bestseller di Laetitia Colombani

Besozzo | 2 Luglio 2026

Besozzo cardioprotetta: una comunità che impara a salvare vite

Il Comune presenta il progetto "Besozzo Cardioprotetta: una comunità di cuore" e la rete dei First Responder. Giovedì 2 luglio una serata informativa aperta a tutti su BLSD e defibrillatori

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com