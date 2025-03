Varesotto, temperature su e giù in questi giorni. Nel weekend nuovo peggioramento

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Dopo l’aria fredda arrivata da Est nella notte che ha portato un calo termico in tutta la provincia, con temperature attorno alle 9 tra i 3 e i 6 gradi, nuvole e qualche sporadica pioggia, da domani a giovedì torneranno sole, bel tempo e valori massimi in lento rialzo. Il Centro Geofisico annuncia però un peggioramento da venerdì.

Oggi, martedì 18 marzo, in mattinata saremo accompagnati da estesa nuvolosità stratificata, clima ventilato da Est e qualche goccia di pioggia a ridosso dei rilievi. Nevischio sulle Prealpi oltre 600 metri. Via via schiarite a partire dalla pianura e nel pomeriggio soleggiato. Temperature massime in netto calo rispetto a ieri, che si stabilizzeranno attorno a 9 gradi. Freddo invernale in montagna.

Domani, mercoledì, cieli soleggiati in provincia, solo di primo mattino qualche nuvola irregolare comparirà a ridosso dei rilievi. Locali brinate, temperature massime in leggero rialzo, tra 11 e 13 gradi.

Giovedì bel tempo, rialzo delle temperature (13/15°C) ma ancora qualche locale brinata all’alba. Venerdì poco sole, spesse velature, nuvoloso in serata con prime piogge nella notte ad iniziare dal Piemonte. Massime 12/14°C. Sabato nuvoloso, deboli piogge. Neve in montagna oltre 1500 metri.