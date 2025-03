Basket in carrozzina, l’Amca Elevatori Varese riceve il CUS Padova e non può sbagliare

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Rinfrancata dall’esito dell’ultima trasferta a Gradisca d’Isonzo, dalla quale è tornata con una sconfitta dal sapore di vittoria (la differenza canestri a favore nelle due sfide con la Nordest Castelvecchio le offre una grande chance di conservare il secondo posto in classifica), l’Amca Elevatori Handicap Sport Varese si appresta ad affrontare l’ultima parte della prima fase di campionato.

Per le stranezze del calendario, asimmetrico da una parte e studiato per facilitare le gare in trasferta dell’Uicep Torino dall’altra, la squadra varesina si ritrova ad affrontare in casa le ultime tre sfide. Un vantaggio, è fuor di dubbio, che però dovrà essere monetizzato a dovere, senza distrazioni e senza ritenere di avere già in mano la vittoria prima di avere giocato.

Il primo avversario di questa miniserie è il CUS Padova, il più ostico dei tre (Montecchio e Trento i successivi), piegato in trasferta all’andata non senza qualche difficoltà (73-60 il punteggio, con un vantaggio maturato solo nell’ultimo quarto dopo un lungo testa a testa). Ma proprio il ricordo della gara di andata, disputata meno di due mesi fa nel Veneto, farà sì che Roncari e compagni affrontino l’impegno con il massimo della concentrazione.

Per l’occasione l’Amca Elevatori avrà di nuovo a disposizione Gabriele Silva (sarà la terza volta quest’anno), che ha dato la disponibilità per questi 40 minuti, e vedrà il debutto stagionale di Marco Paonessa, finalmente a disposizione dopo diverse traversie che lo hanno tenuto sinora ai box, dove rimane ancora costretto Riccardo Marinello.

Appuntamento alla palestra del CUS dell’Università dell’Insubria, in via Monte Generoso 59 a Varese, con inizio alle ore 16.30 (ingresso, come sempre, gratuito).

IL PROGRAMMA (sabato 15 marzo)

Albatros Trento – Nordest Castelvecchio (ore 15)

Pol. Disabili Vicenza – Alitrans Verona (ore 16)

Amca Elevatori H.S. Varese – Cus Padova (ore 16.30)

Uicep Torino – I Delfini 2000 Montecchio M. (ore 16.30).

LA CLASSIFICA

Vicenza punti 24; Varese 16; Castelvecchio 14; Verona e Padova 10; Torino e Montecchio 4; Trento 0.

Vicenza una partita in più; Castelvecchio e Torino due partite in meno; Verona, Montecchio e Trento una partita in meno.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 22 marzo)

Amca Elevatori H.S. Varese – I Delfini 2001 Montecchio M. (ore 16.30)

Alitrans Verona – Uicep Torino (ore 17)

Albatros Trento – Uicep Torino (23/3, ore 11)

CUS Padova – Nordest Castelvecchio (23/3, ore 15).

Riposa Pol. Disabili Vicenza.