Alla scoperta del “Cammino Basilicata Coast to Coast” con il CAI Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Giovedì 13 marzo, alle ore 21.00, presso la sede del CAI in via B. Luini 16 a Luino, si terrà una serata dedicata alla scoperta del “Cammino Basilicata Coast to Coast”.

L’evento, organizzato dalla Sezione CAI Lagonegro, offrirà un approfondimento su questo itinerario escursionistico che attraversa la Basilicata, unendo il Mar Tirreno allo Ionio lungo la storica via istmica della Valle del Sinni.

Alla presentazione interverranno figure di spicco del Club Alpino Italiano e del progetto escursionistico, tra cui Bruno Niola, Presidente del CAI GR Basilicata, Vincenzo Daniele Gulfo, Presidente della Sezione CAI Lagonegro, e Pompeo Limongi, Responsabile del Progetto “Basilicata Coast to Coast”.

Il Cammino è liberamente ispirato al viaggio lento proposto da Rocco Papaleo nel 2010 nel celebre film Basilicata Coast to Coast. Per la definizione del tracciato si è fatto riferimento anche a quanto evocato negli scritti dell’archeologo Lorenzo Quilici, ovvero che la Valle del Sinni sarebbe stata utilizzata anche in età antica per collegare lo Ionio al Tirreno: uno dei suoi lavori, infatti, si intitola Dallo Ionio al Tirreno il percorso della via istmica della Valle del Sinni.

L’itinerario si sviluppa su un tracciato piuttosto lineare di circa 167 chilometri, in direzione est-ovest, e tocca e/o attraversa ben quattro valli. Il “Coast to Coast Basilicata” non è solo un’esperienza di trekking e avventura, ma anche un’opportunità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni della regione. Lungo il percorso, infatti, i partecipanti hanno la possibilità di degustare prodotti e piatti della deliziosa cucina locale, incontrare comunità accoglienti e scoprire i tesori nascosti dei borghi medievali che punteggiano il paesaggio.

Al termine della presentazione, i partecipanti potranno assaporare una degustazione di prodotti tipici lucani. L’ingresso alla serata è libero.