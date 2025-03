Germignaga, per la Giornata della Donna a Teatro la storia della prima donna laureata al mondo

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Andando contro le consuetudini della sua epoca, gli ostacoli e i pregiudizi, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia intraprende un cammino nuovo e si consacra allo studio e alla passione intellettuale e, con la sua laurea all’Università di Padova in magistra philosophiae, viene consegnata alla storia come emblema di ogni riscatto femminile.

Il ritratto di questa donna straordinaria che, dietro la vocazione alla severità, nasconde un temperamento orgoglioso, ribelle, appassionato, è disegnato con un linguaggio semplice, immediato e a tratti divertente dallo spettacolo diretto da Rudj Maria Todaro che sarà in scena al Teatro Italia di Germignaga sabato 8 marzo, alle ore 21, nella stagione teatrale diretta da Claudio Cadario.

L’attrice Lucia Schierano – che nel suo interessante percorso professionale tra teatro, cinema e televisione, da 20 anni porta in scena monologhi con donne protagoniste – mette in luce carattere e personalità di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia in un lavoro a più livelli d’interpretazione e lettura. Tra sussulti e vibrazioni di forte impatto emotivo, in questo spettacolo emerge il senso di un percorso umano e culturale teso alla ricerca di una personale verità attraverso la conoscenza.

«In questa giornata internazionale che celebra la donna mi sembra doveroso sottolineare – una volta di più – che purtroppo siamo ancora molto lontani da una uguaglianza tra uomini e donne, in ogni sfera – spiega Claudio Cadario -. Cose che noi prendiamo come garantite e normali, come la possibilità dell’accesso all’istruzione per le donne, non lo sono sempre state e ancora non lo sono ovunque».

«Se guardiamo poi a quello che avviene una volta terminato il percorso di studi, vediamo che per tasso di occupazione o il livello salariale, per esempio, tra uomini e donne permangono forti differenze. La strada verso la totale uguaglianza è ancora lunga: attraverso il teatro, noi vogliamo contribuire a promuovere i diritti delle donne, l’importanza dell’educazione ed offrire uno spunto su cui riflettere», conclude il direttore artistico.

Lucia Schierano è attrice di teatro, cinema e televisione. Ha lavorato in produzioni del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Due di Parma, Teatro della Tosse di Genova, Teatro Stabile di Verona e altre produzioni indipendenti. Dal 2004 porta in scena monologhi in cui le donne sono protagoniste e dal 1997 fa rivivere l’antica arte dei burattini, coinvolgendo grandi e piccini. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Marco Bellocchio e per la televisione con Liliana Cavani. Collabora in voce con la casa editrice Il Narratore Audiolibri ed insegna recitazione e dizione.

