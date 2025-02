Caravate, arrestato un uomo per spaccio nei boschi: trovati droga e contanti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nel tardo pomeriggio e nella serata dell’11 febbraio, nei boschi tra Bedero Valcuvia, Mondonico e Caravate, si è svolta un’operazione straordinaria di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Varese. L’obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive, con l’impiego dei militari dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di “Sardegna” in supporto alle Stazioni locali della Compagnia di Luino.

Durante le operazioni, i militari hanno individuato un nuovo punto di spaccio attivo nei boschi di Caravate. Sul posto erano presenti due uomini con ruoli ben distinti: uno riceveva le ordinazioni via telefono e confezionava le dosi, mentre l’altro si occupava della consegna della droga ai clienti direttamente a bordo strada. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in modo coordinato, coinvolgendo anche una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Laveno Mombello.

Nel corso dell’operazione, uno dei due sospetti è riuscito a darsi alla fuga lanciandosi in un vicino bosco reso scivoloso dalla pioggia battente, riuscendo a far perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione. L’altro, nonostante un tentativo di fuga analogo, è stato bloccato dai militari. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari e una somma di denaro contante suddivisa in banconote di vario taglio per diverse centinaia di euro.

Nei pressi dell’area di spaccio, sotto una tenda improvvisata per ripararsi dalla pioggia, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento della droga, oltre a utensili sporchi di sostanza stupefacente. L’intera area è stata sottoposta a sequestro per permettere ulteriori accertamenti.

Dopo il sopralluogo e la raccolta delle prove, l’uomo fermato è stato condotto presso la caserma di Luino per le procedure di identificazione e il foto-segnalamento. Successivamente, in nottata, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Varese, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale convalida dell’arresto e le successive determinazioni sulla sua posizione penale.