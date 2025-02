Il Lions Club Lombardia Digital premiato con il riconoscimento “Lions Excellence”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di L. Vig. – www.varesenoi.it) L’altra sera, venerdì 7 febbraio, nella suggestiva cornice del ristorante “Tre Risotti” a Varese, si è svolta la Charter Night del Lions Club Marchirolo, un evento che ha segnato un traguardo importante: dieci anni di attività all’insegna del servizio e della solidarietà.

In questa occasione il Lions Club Lombardia Digital LD ha ricevuto il riconoscimento “Lions Excellence”, un premio che celebra l’impegno del club nella realizzazione di progetti innovativi in ambito di membership, donazioni, leadership e marketing, oltre al suo ruolo cruciale nella digitalizzazione delle attività Lions.

Alla serata hanno preso parte figure di spicco del Lions International, tra cui il Governatore del Distretto 108Ib1 Anna Maria Peronese, l’immediato Past Governatore Alberto Frigerio e i Past Governatori Franco Guidetti e Danilo Francesco Guerini Rocco, quest’ultimo presente anche in qualità di presidente dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (Unci). Numerosi soci Lions hanno rappresentato i vari club del Distretto, testimoniando l’importanza dell’evento e il forte spirito di collaborazione tra i club.

L’innovazione digitale al servizio del Lions International

Il Lions Club Lombardia Digital LD si distingue per la sua missione di innovazione tecnologica all’interno del mondo Lions. Il club ha promosso l’adozione di soluzioni digitali per migliorare l’efficienza e la comunicazione tra i membri, facilitando l’organizzazione di eventi virtuali, ottimizzando i processi interni e ampliando le opportunità di collaborazione tra club, abbattendo le barriere fisiche e geografiche. Il suo operato ha reso più accessibile il servizio Lions, contribuendo a raggiungere un numero sempre maggiore di persone e organizzazioni in difficoltà.

A ricevere il riconoscimento, per conto del Lions Club Lombardia Digital LD, è stato il presidente dell’annata 2023-2024, Roberto Caironi, che ha ricevuto il premio dalle mani del Governatore Anna Maria Peronese e del Past Governatore Alberto Frigerio. Nel suo discorso, Caironi ha espresso grande soddisfazione: «Questo premio è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa che punta a rendere il Lions ancora più accessibile, inclusivo e proiettato verso il futuro. Siamo onorati di contribuire all’evoluzione digitale del nostro movimento. Il riconoscimento ricevuto rappresenta un importante stimolo a continuare su questa strada».

Un evento di condivisione e valori

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i numerosi progetti e service realizzati dal Lions Club Lombardia Digital LD, tutti accomunati dalla volontà di migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia. L’evento ha inoltre rafforzato i legami tra i Lions Club del Distretto, celebrando i valori di solidarietà e impegno civico che contraddistinguono da sempre il Lions International.

Un riconoscimento prestigioso, dunque, che conferma il ruolo centrale del Lions Club Lombardia Digital LD nell’innovazione e nella crescita del movimento Lions, proiettandolo verso un futuro sempre più interconnesso e inclusivo.