Canottieri Germignaga: un oro, un argento e due bronzi alla regata D’inverno sul Po

Domenica fuori Regione per la Canottieri Germignaga che, lo scorso 9 febbraio, ha partecipato alla regata D’inverno sul Po a Torino. Buona la prova dei ragazzi bianconeri che hanno conquistato un oro, un argento, due bronzi e tanti altri ottimi piazzamenti.

Medaglia d’oro per Lorenzo Sulaj e Diego Marmino nel 8+ cadetti della Lombardia. Giulia Catenazzi, anche lei in rappresentanza della regione, si aggiudica una medaglia d’argento nell’8+ cadetti femminile. Terza posizione per Nicol Boni nel 4 di coppia AC insieme alle compagne Reggiorni Elena (Gavirate), Donnarumma Emma (Luino) e Pedrazzani Beatrice (Sebino) Alessia Serratore, in prestito alla Lario, è terza al traguardo dell’8+ Under19 femminile.

Quarta posizione, a un soffio dal podio, per Nicolò Morazzoni e Antonio Matarazzo nel doppio cadetti maschile. Diciottesimo posto per Irene Raineri e Alice Garofalo insieme alle compagne Arianna Gavin e Ludovica Crespi(Arolo) nel 4 di coppia under 17 femminile. Il 4 di coppia Under 17 di Mattia Cerinotti, Darius Grigore, Riccardo Mastropietro e Augusto Pizzi è ventiquattresimo al traguardo.

Prossimo appuntamento con la regata nazionale di fondo F.I.C.S.F che si svolgerà il prossimo 15 e 16 febbraio ad Arolo.