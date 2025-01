Canton Ticino, aperte le iscrizioni per suonare alla Festa della Musica di Mendrisio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La città di Mendrisio ha già iniziato a prepararsi per accogliere la dodicesima edizione della Festa della Musica, l’evento che ogni anno inaugura l’estate all’insegna delle note e della creatività. L’appuntamento è fissato per il 27 e il 28 giugno, con due giornate di concerti che animeranno Piazza del Ponte e la Filanda, ma il periodo utile per decidersi a far parte dell’intrattenimento musicale sta per terminare.

La manifestazione, nata nel 2014, ha saputo crescere fino a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi live del Canton Ticino, ospitando negli anni centinaia di artisti e band provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno, la direzione artistica selezionerà circa venti formazioni, dando spazio a progetti che si distinguano per qualità e originalità. L’unico requisito imprescindibile? Che il repertorio live sia costituito prevalentemente da brani originali, indipendentemente dal genere musicale.

Gli artisti interessati a partecipare hanno tempo fino al 31 gennaio per iscriversi. Basta compilare il formulario disponibile sul sito ufficiale dell’evento (festadellamusica.ch) per proporre la propria candidatura come band, progetto solista o dj set. Nei mesi successivi, i musicisti selezionati saranno contattati direttamente dagli organizzatori per definire i dettagli.

La Festa della Musica è completamente gratuita e trasforma il cuore di Mendrisio in un vero e proprio festival all’aperto. L’edizione 2025 confermerà la formula su due palchi, introdotta con successo lo scorso anno. Un’opportunità unica per artisti emergenti e appassionati di musica di ogni genere, che potranno guadagnare visibilità e suonare per un largo pubblico.