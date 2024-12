Leggiuno regina del turismo invernale: pullman da tutta Italia e dall’Europa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Abbiamo accolto – commenta Fabio Betti, organizzatore della Lucine – anche pullman provenienti da Roma, Ancona e Arezzo. Abbiamo registrato anche una folta presenza di stranieri, provenienti oltre che dalla vicina Svizzera, da Austria e Francia e qualche presenza anche dalla Germania. Tutto questo è grazie anche alla sinergia con l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e alla proficua collaborazione con i gestori turistici del monumento. Abbiamo sempre una navetta a disposizione sul piazzale del Quicchio per il trasporto dei turisti che oltre a visitare Santa Caterina, hanno fatto tappa anche in diverse località storico, culturali e religiose del Varesotto».

«Tutta la scenografia e la coreografia di luce crea stupore e meraviglia. I bambini oltre che essere attratti dai soffioni delle fate, dal cappello dello gnomo e dalla carrozza della principessa, quest’anno hanno una particolare predilezione per la grande novità che sono i rampicanti fatati, che include come istallazione ben 450 fiori con 960 foglie e led di vario colore realizzati tutti a mano in polietilene espanso riciclato, illuminati da diodi. I più piccini prediligono il bosco dei funghi, con i vari animaletti come le lumachine, gli scoiattoli e le variopinte farfalle» spiega Fabio.