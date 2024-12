A Varese l’ultimo saluto a Carlo Lucchina

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Il funerale del varesino Carlo Lucchina, scomparso a 75 anni e alla guida della Direzione Sanità di Regione Lombardia dal 2003 al 2013, si svolgerà alle 15.30 di sabato 28 dicembre alla chiesa di San Carlo, anticipato dal rosario delle ore 15.

«La città tutta è vicina ai famigliari di Carlo Lucchina in questo momento di grande dolore», le parole del sindaco di Varese, Davide Galimberti.

«Le tante iniziative in ambito sanitario, la carriera in ambito pubblico, l’adesione da subito anche al comitato tecnico Varese in salute istituito dalla Giunta Comunale evidenziano una grande propensione per la collettività che lo ha sempre contraddistinto».

«Ci ha lasciato un uomo che ha dato un significativo contributo per raggiungere risultati esemplari nel nostro sistema sanitario regionale – il cordoglio di Salvatore Gioia, direttore generale di Ats Insubria – Continueremo a lavorare con impegno facendo tesoro dei suoi insegnamenti che lo renderanno sempre presente nel nostro agire quotidiano».