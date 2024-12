«Valorizzare gli ospedali di confine con nuove tecnologie di diagnostica»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno con cui il consigliere regionale leghista Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare, ha chiesto «che vengano messe a disposizione delle ASST lombarde nuove risorse economiche per l’acquisto o il rinnovo della dotazione tecnologica di diagnostica avanzata, con particolare riferimento alla risonanza magnetica».

«In particolare, – dichiara Monti – è opportuno che si valuti di dare la priorità a quei presidi di confine che garantiscono funzioni cliniche rilevanti, come chirurgia, ginecologia, medicina iperbarica e che hanno reparti con esigenze di imaging avanzato. Tra i parametri di cui bisognerà tenere conto – spiega – c’è il volume di esami clinici effettuati e l’impatto atteso sul miglioramento dell’efficienza diagnostica nonché la distanza geografica rispetto ad altre apparecchiature simili, al fine di garantire una distribuzione equa su tutto il territorio regionale».

«La presenza di tecnologie diagnostiche avanzate, come le apparecchiature di risonanza magnetica, è essenziale per garantire diagnosi tempestive e trattamenti efficaci, oltre che per ridurre la necessità di trasferimenti verso ospedali centrali, con benefici in termini di tempo, costi e benessere dei pazienti», aggiunge il consigliere regionale leghista.

«Gli ospedali che si occupano di medicina iperbarica e che non dispongono di tecnologie di risonanza magnetica risultano particolarmente penalizzati, nonostante la correlazione tra le due funzioni cliniche sia stretta e rilevante per la gestione di patologie ischemiche, neuromuscolari e croniche, rendendo tali investimenti una priorità. Il perfetto identikit che ho in mente – conclude Monti – è l’ospedale di Cittiglio. Auspico che la Direzione Welfare di Palazzo Lombardia valuti positivamente questa realtà. Dotare di una risonanza magnetica la struttura di Cittiglio significa valorizzare il presidio ospedaliero e tutta la rete Angera – Cittiglio – Luino».

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino è tra i firmatari dell’Odg con cui sono state chieste risorse per l’acquisto e/o il rinnovo della dotazione tecnologica di diagnostica negli ospedali periferici di confine, includendo quindi anche le strutture di Luino e Cittiglio.

«Si tratta di un risultato significativo, ottenuto nell’ambito di un bilancio di previsione positivo, che dimostra l’attenzione di questa maggioranza verso la sanità. Delle entrate previste per il 2025, pari a circa 34 miliardi di euro, ben 23 miliardi saranno destinati alla gestione del sistema sanitario, il tutto senza chiedere un euro in più di tasse ai cittadini lombardi» dichiara Cosentino.

«Gli ospedali periferici di confine sono essenziali per garantire l’accesso alle cure a tutti i cittadini, in particolare a chi vive in aree meno popolate o distanti dai grandi centri urbani. Queste strutture – spiega – rappresentano anche un punto di riferimento per le emergenze e per la tutela del diritto alla salute, principio sancito dalla nostra Costituzione in cui credo fermamente».

«Inoltre – conclude il vice presidente –, la capacità degli ospedali periferici di confine di disporre di tecnologie diagnostiche moderne e avanzate è fondamentale per assicurare diagnosi rapide e trattamenti efficaci, oltre che per supportare gli ospedali più grandi e centrali nello smaltimento delle liste d’attesa, contribuendo così a mantenere elevati gli standard di eccellenza della sanità lombarda».