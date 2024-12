Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Lo sportello dello psicologo in municipio a Maccagno: un servizio che funziona e che l’amministrazione comunale ha scelto di rinnovare e adeguare alle esigenze attuali.

Il progetto risale infatti al 2019, e recentemente la giunta ha rinnovato la collaborazione con la dottoressa Eleonora Emide – che per prima aveva proposto lo sportello alla precedente amministrazione – accogliendo le nuove linee guida del servizio. Un servizio rivolto ad adolescenti, adulti e anziani, per il quale il Comune ha messo a disposizione un locale del municipio, dove la dottoressa Emide, psicologa e psicoterapeuta, riceve ogni martedì.

«Lo sportello è apprezzato dai cittadini, per questo ci è sembrato opportuno confermarlo – commenta il sindaco Ivan Vargiu – Il nostro lavoro in questo ambito non si ferma, e avremo presto delle novità». Il riferimento è ad un progetto di cantoterapia che verrà avviato nel 2025.

La cantoterapia è una disciplina che unisce arte e scienza per affrontare problematiche e disagi di vario tipo, agendo sull’assetto emotivo e mentale dell’individuo, affinché la persona – affiancata da un esperto – possa lavorare sul proprio benessere, sfruttando la forza del canto e del suono.

«Siamo un contatto con un professionista maccagnese che ha tutte le abilitazioni necessarie per occuparsi di questo particolare percorso terapeutico», aggiunge in conclusione Vargiu. L’amministrazione comunale attende di visionare il progetto messo a punto dall’operatore.