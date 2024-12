Lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” in scena al Teatro Sociale di Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sabato 7 dicembre, il Teatro Sociale di Luino accoglierà uno spettacolo che promette di scuotere il pubblico con risate graffianti e riflessioni amare.

Circuito CLAPS lascia ad Andrea Pennacchi la chiusura dell’anno e della prima parte della stagione teatrale con “Pojana e i suoi fratelli”, che porta in scena un affresco impietoso del Nordest italiano attraverso personaggi diventati iconici, tra cui Franco Ford, alias “Pojana”.

Il personaggio di Pojana nasce come emblema del padroncino del Nordest: ossessionato dai “schei”, sfoggia un razzismo spudorato e opinioni dure sulla politica e l’economia, che incarnano le contraddizioni di una regione spaccata tra tradizione e modernità. Pennacchi lo ha reso celebre attraverso i monologhi trasmessi su Propaganda Live (La7), intrecciando satira e critica sociale. Ma dietro la maschera comica, si celano storie profonde, come quella del Tanko, una macchina movimento terra blindata costruita nel 2014 a Casale di Scodosia, simbolo di una ribellione tanto surreale quanto significativa.

Lo spettacolo inizia alle ore 21 e si snoda attraverso una galleria di personaggi, “fratelli” di Pojana, che raccontano i cambiamenti e le stagnazioni del Nordest e dell’Italia intera. Tra loro ci sono Edo il security, Tonon il derattizzatore e Alvise il Nero, ognuno portavoce di una fetta di realtà al limite tra il grottesco e il tragico. L’autore e attore veneto racconta alla nazione storie surreali che «fuori dai confini della neonata Padania» non conosce nessuno.

Le questioni sollevate da Pennacchi – la precarietà economica, le paure identitarie e le tensioni politiche – rimangono drammaticamente attuali. Una serata che unisce comicità feroce e memoria storica, offrendo uno specchio deformante ma rivelatore della società contemporanea.

BIGLIETTI

Ingresso platea: Intero €30 – ridotto under 25 / over 65 €27.

Ingresso galleria: Intero €25 – ridotto under 25 / over 65 €21.

I biglietti sono acquistabili la serata stessa presso il teatro oppure sul sito web.